Santoianni Stazione di sosta è il titolo del singolo in uscita venerdì 12 febbraio per Artist First che segna per il cantautore il manifesto di un nuovo percorso volto alla contaminazione di cantautorato e sonorità contemporanee.

La canzone è una tappa importante nell’evoluzione dell’artista, già finalista di Musicultura nel 2018 e vincitore del premio della Federazione Autore e Editori italiani, dall’evoluzione dell’esperienza artistica di Donato nasce la nuova identità… Santoianni, e Stazione di sosta è il primo di una serie di singoli in uscita nel 2021 che porteranno al suo nuovo album.

“Conosco abbastanza bene il mondo della discografia in Italia, l’ho vissuto fin da adolescente: contratti importanti, grandi multinazionali, grandi “progetti” – racconta Santoianni -. Questa è stata la mia grande fortuna ma anche il mio più grande limite. Aver capito che non sempre musica e mercato si incontrano mi ha spinto per anni a rifiutare tutto quello che era “contaminato” da quello che erroneamente definivo ‘compromesso’. Oggi sono un ragazzo più maturo, meno impulsivo ed ho capito che per colpa di queste convinzioni mi stavo tagliando via tanto. Ho imparato ad ascoltare e ho capito che il segreto è rimanere sé stessi ma evolvendosi. Oggi a 27 anni posso dire di essere veramente pronto.

In Stazione di sosta Santoianni racconta una lucida descrizione del nostro tempo vista dagli occhi di chi lo sta vivendo da protagonista, con la paura provocata dal senso di precarietà di oggi, con un’ingenua e positiva visione di quello che ci proporrà il futuro.

La produzione, curata dal cantautore e Producer Molla e fonde la costruzione melodica e del testo della canzone tipica del cantautore con sonorità attuali e una ritmica coinvolgente. Il brano sarà in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali dal 12 febbraio a questo link.

La sera di giovedì 12 febbraio uscirà in anteprima su All Music Italia, e dal giorno dopo su YouTube, il videoclip girato da Luca Cantavenera .

Ecco come racconta questa nuova canzone il cantautore:

“Credo che questa canzone risponda al suo interno alla domanda più attuale e generazionale per il momento che tutti stiamo vivendo: cosa ne sarà del nostro futuro? Che cosa diventeremo? Forse per la prima volta nella mia vita ho percepito l’incertezza del futuro, il senso di precarietà. Mentre scrivevo questa canzone ho immaginato utopicamente di poter schiacciare un tasto e di mandare avanti tutto in timelapse come si fa con i video dell’iPhone. Ho immaginato di poter scendere da questo viaggio e di prendermi una pausa in una stazione di sosta. Basta, svegliatemi tra trent’anni quando tutto sarà finito ipotizzando che il mondo sarà un posto migliore. Perché alla fine sono convinto che prima o poi ritornerà di moda avere sogni, avere coraggio, la voglia di cambiare le cose. C’è un sottofondo amaro, ma c’è anche un’ingenuità positiva che spero di non perdere mai“

SANTOIANNI STAZIONE DI SOSTA TESTO

(D.Santoianni – D.Santoianni)

MENTI CHE RAGIONANO A COMPARTIMENTI STAGNI

IN FILA COME I CESSI NEI BAGNI

DELLE STAZIONI DI SOSTA

DATEMI QUALCOSA CHE MI CALMI

O PER DISTRARMI

METTETE IN PAUSA LA GIOSTRA

CI RIVEDIAMO ALMENO TRA TRENT’ANNI

I NOSTRI FIGLI ORMAI SARANNO GRANDI

E CI SPIEGHERANNO I FILM

O A FAR L’AMORE TELETRASPORTANDOCI

SVEGLIATECI TRA TRENT’ANNI

QUANDO SARÀ LEGALE AVERE SOGNI

E SE NON SARÀ COSÌ

CHIEDIAMO AIUTO AI SANTI

BESTEMMIANDOLI

IL GIORNO CHE FINISCE UGUALE A COME È COMINCIATO

IN FILA IN UN VAGONE SFIGATO

COME PROTIETTILI

MI BASTEREBBE UN CAMPIO DI PROGRAMMA

UN APPARTAMENTO A BOLOGNA

UNA STAZIONE DI SOSTA

CI RIVEDIAMO ALMENO TRA TRENT’ANNI

I NOSTRI FIGLI ORMAI SARANNO GRANDI

E CI SPIEGHERANNO I FILM

O A GUADAGNARCI I SOLDI RIPRENDENDOCI

SVEGLIATECI TRA TRENT’ANNI

QUANDO SARÀ NORMALE AVERE SOGNI

E SE NON SARÀ COSÌ

CHIEDIAMO AIUTO AI SANTI

BESTEMMIANDOLI

SÌ COSÌ

ADESSO BASTA SON TROPPE VOLTE

CHE MI RIPETI CHE NON È NIENTE

ESCI ALLA PROSSIMA PER FAVORE

CHE IO MI FERMO QUI

CI RIVEDIAMO ALMENO TRA TRENT’ANNI

I NOSTRI FIGLI ORMAI SARANNO GRANDI

E CI SPIEGHERANNO I FILM

O A FAR L’AMORE TELETRASPORTANDOCI

SVEGLIATECI TRA TRENT’ANNI

QUANDO SARÀ LEGALE AVERE SOGNI

E SE NON SARÀ COSÌ

CHIEDIAMO AIUTO AI SANTI

BESTEMMIANDOLI

SÌ COSÌ

CHIEDIAMO AIUTO AI SANTI

BESTEMMIANDOLI

SÌ COSÌ