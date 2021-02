Il 12 febbraio è il giorno dell’uscita del nuovo singolo di Santoianni Stazione di Sosta (ne abbiamo parlato Qui). Un brano intenso in cui il testo intenso e pungente descrive le contraddizioni del nostro tempo. Un pezzo che evoca quel senso di precarietà di chi vive quotidianamente in bilico, in cui il messaggio è amplificato da una produzione in cui si riconoscono sfumature che ricordano gli anni ’80.

Il brano è accompagnato da un videoclip diretto dal regista Luca Cantavenera.

“Ho scelto Luca Cantavenera per il clip del brano perché quello che credo sia necessario in un videoclip è prima di tutto la capacità di visione. Lui, oltre ad avere un talento esplosivo, è capace di leggere nelle mie canzoni e nella mia testa e di capire perfettamente il mondo di immagini, i colori, le sensazioni che mi hanno portato a scrivere la canzone. Nel caso specifico di Stazione di sosta ha capito che dietro a quel ritmo coinvolgente si nascondeva qualcosa di estremamente acido, una nevrosi da contemporaneità, quasi un trip Ha capito che mentre la scrivevo la mia testa metaforicamente era in fuga dalla frenesia della condivisione, dall’egocentrismo da schermo. Sono molto felice del risultato finale perché il supporto visivo ha dato qualcosa in più alle mie parole, portando la canzone in un mondo fatto anche di sensazioni e di colori personali e unici. È un video riconoscibile e questo per me è fondamentale.”

Queste le parole di Santoianni, che così descrive il videoclip del singolo Stazione di Sosta.

SANTOIANNI STAZIONE DI SOSTA

Il regista Luca Cantavenera parla del suo lavoro sul videoclip del singolo del cantautore.