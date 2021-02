Santachiara pubblica il CD “Sette Pezzi – Frammenti” con due nuovi brani

A dicembre 2020, Santachiara ha rilasciato il suo Ep d’esordio, Sette Pezzi. In seguito l’artista ha deciso di realizzare la versione fisica del disco, in edizione limitata per i fans. Il CD Sette Pezzi – Frammenti (SuoniVisioni/Carosello Records) è disponibile dal 29 gennaio 2021.

Santachiara l’ha voluto fortemente per omaggiare l’ottima accoglienza che il suo esordio discografico ha avuto. Il disco, disponibile anche con dedica a chi ne fa richiesta sulla pagina Instagram personale dell’artista, può essere acquistato sul sito di SuoniVisioni.

L’album contiene i sette brani di Sette Pezzi, che Santachiara ha svelato man mano, settimana dopo settimana. A queste canzoni, ognuna con un particolare “mood”, si aggiungono due pezzi inediti: Taboo e Carmela. Questi due nuovi brani sono disponibili in streaming e digital download sempre dal 29 gennaio 2021.

Sette Pezzi – Frammenti, la tracklist

Ecco, dunque, la tracklist della versione fisica di Sette Pezzi – Frammenti:

1. In t r o

2. Weekend da cani

3. Silenzioso

4. Lasciarmi andare

5. Tutto gira

6. Alba

7. IoeMe

8. Quindi

9. Taboo

10. Carmela

11. Ou t r o

Il disco si apre con un’intro che è un voice over in pieno stile Santachiara. A chiudere, c’è una bonus track di undici minuti in cui l’artista ha raccolto estratti di interviste, film e discorsi con cui è cresciuto e che lo hanno ispirato nella sua produzione artistica. Da Bob Marley a Pasolini, da Memento di Christopher Nolan a Trainspotting di Danny Boyle, da Roberto Herlitzka a Charlie Chaplin, da Kurt Cobain al monologo di Guido Anselmi in 8 ½ di Fellini. Le voci si incastrano e si susseguono, le questioni sociali si accavallano, ma la conclusione finale è solo una, accettarsi e vivere la vita come una festa.

Santachiara, ecco due nuovi brani: Taboo e Carmela

Il brano Taboo è uno dei primi pezzi scritti dall’artista, nato dal film Come un tuono e dalla relativa colonna sonora di Mike Patton. A proposito, Santachiara rivela: “Così ho scritto il testo, cercando di unire l’astratto con il concreto, il dolce con l’amaro, quello che sono con quello che vorrei o non vorrei essere”.

Carmela è invece un omaggio a Napoli, città che ha accolto il cantante e lo ha fatto sentire subito a casa. “Mi ha ispirato, cullato, strappato il cuore, fatto dormire poco per farmi vivere di più” – spiega il cantautore – “Mi sono innamorato di lei come se fosse una donna e così ho cercato di descriverla. Forse questo è il secondo pezzo scritto da quando sono a Napoli e si porta dietro le ritmiche serrate del Rap e dell’Hip hop, mondo a cui mi sento vicino”.

Anche i nuovi brani che arricchiscono la versione fisica di Sette Pezzi, rispecchiano lo vocazione di Santachiara: dialogare con chi lo ascolta attraverso la musica.