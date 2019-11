In Copertina

Niccolò Fabi, Tradizione e tradimento cronaca di un bel disco

Anche un aneddoto personale nella recensione di Federico Traversa all'ultimo disco del cantautore.

Sanremo Giovani 2019: ecco i 20 semifinalisti che vedremo a "Italia sì" ( Audio Brani)

I brani saranno online sul sito della rai da domani, martedì 5 novembre.

Sanremo 2020: Il Festival di tutti o dei "Soliti noti" ?

Parte il Toto-Sanremo. Ecco il nostro consueto articolo di riflessione sui possibili big del Festival a due mesi dall'annuncio.

Musica contro le Mafie 2019 si chiudono le iscrizioni. Premio speciale a Willie Peyote

Tra i primi ospiti musicali annunciati Margherita Vicario e Giorgio Poi.

Anteprima video: Icaro dedica alla sua compagna il singolo "Pezzo di cielo"

Dopo la dedica a Mina Icaro pubblica una ballad d'amore dedicata alla sua fidanzata.

Le pagelle del critico musicale ai nuovi singoli italiani in uscita l'1 novembre

Tony Effe, Tosca e tanti, tantissimi, artisti emergenti nelle pagelle ai nuovi singoli.

Biagio Antonacci a novembre il singolo Ci siamo capiti male e il nuovo disco

Il nuovo disco si chiamerà "Chiaramente visibili dallo spazio".

Tiziano Ferro tutte le versioni in uscita del nuovo album, "Accetto miracoli"

Tre le versioni in arrivo più una quarta in esclusiva per Amazon.

All Music Italia nominato ai Macchianera Awards, i premi della rete, come Miglior sito musicale. Ecco la scheda per votare!

Per il nostro sito è la quinta nomination in cinque anni di vita. Al via le votazioni dell'edizione 2019.

DA OGGI IN RADIO

Le pagelle del critico musicale, Fabio Fiume, ai nuovi singoli in uscita

ALBUM ITALIANI IN USCITA NEL 2019

Ecco tutti i dischi in arrivo nei prossimi mesi

Videointervista a Il Volo: “Tutto è nato per gioco. Ora il gioco è finito, è la nostra vita quotidiana, il nostro futuro”

L'8 novembre è il giorno dell'uscita dell'album internazionale de Il Volo "10 Years", un raccolta in cd, disponibile anche con un Dvd del live di Matera. In attesa dello show su Canale 5.

Videointervista a Vegas Jones: “L'importante è affrontare il rap per quello che è, cioè musica!”

Rispetto, Redenzione e Riscatto: queste le tre parole chiave con cui si può definire "La Bella Musica", il nuovo album di Vegas Jones.

Videointervista a Spagna: “Sono me stessa. Non voglio nascondermi per essere alla moda!”

E' uscito "1954", il nuovo album di Spagna, che arriva a dieci anni dal precedente. Un disco sincero e in cui l'artista presenta il suo mondo a 360 gradi senza nascondersi dietro nulla.

Videointervista a Luca Dirisio: “La stupidità, l’idiozia. Il male è proprio questo!”

Videointervista di presentazione di Bouganville, il nuovo album di Luca Dirisio che arriva a ben 8 anni dal precedente e che vede il ritorno alla collaborazione con il produttore Boursier.

Videointervista a Enzo Dong: “Un disco deve arrivare quando ci si sente maturi.”

Videointervista di presentazione di "Dio Perdona Io No", l'album d'esordio di Enzo Dong che per l'occasione ha coinvolto Fabri Fibra, Dark Polo Gang, Tedua, Fedez, Gemitaiz e Drefgold.

Videointervista ad Enrico Giaretta: “Mi piace mettere al servizio degli altri la mia arte”

E' uscito lo scorso 20 settembre "Alphabet", il nuovo album di Enrico Giaretta. Un progetto intenso in cui il suono di un antico pianoforte ricopre un ruolo da protagonista.

Videointervista a Emma: “Io sono Fortuna! Ho letto i segnali e le coincidenze della vita...”

Emma torna con il nuovo album "Fortuna", 14 tracce in cui prevale una forte sensazione di libertà. Ecco la nostra videointervista di presentazione del progetto.

L'editoriale del direttore

di Massimiliano Longo

Sanremo 2020: Il Festival di tutti o dei "Soliti noti" ?

Festival di Sanremo 2020 big o Festival di Sanremo 2020 Campioni che dir si voglia.Da diverse settimane iniziano a circolare in rete, come ogni anno, le prime possibili liste dei Campioni che potrebbero salire sul palco dell'Ariston a Sanremo 2020.E come ogni anno sbilanciarsi quando mancano ancora due mesi all'annuncio dei cantanti in gara, che...

Sanremo Giovani 2019: le pagelle del critico musicale ai brani delle Nuove Proposte

Appuntamento speciale con le pagelle di Fabio Fiume che oggi recensisce per noi i venti brani semifinalisti a Sanremo Giovani 2019.

Ludovico Einaudi chiude il capitolo "Seven days Walking" con un cofanetto

I volumi dal due al sei escono per la prima volta in formato fisico in questa edizione da collezzione.

Subsonica: “Il Mio Dj” feat. Achille Lauro, nuovo estratto da “Microchip Temporale”

Cresce l'attesa per "Microchip Temporale", la rivisitazione dello storico "Microchip Emozionale". "Il mio Dj" feat. Achille Lauro è il nuovo singolo estratto. E la curiosità per il progetto è alle stelle!.

Linea77: il 6 novembre all'Alcatraz l'unica data di presentazione di “Server Sirena”

Hell Raton, Slait, Subsonica, Ensi,Axos e The Bloody Beetroots sono solo alcuni degli artisti che saliranno sul palco a fianco dei Linea77 per l'unica data di presentazione di "Server Sirena".

Area Sanremo dopo le nostre segnalazioni squalificati due brani

La Commissione Artistica della manifestazione dopo aver esaminato i casi portati alla luce dal nostro sito ha comunicato la proprio decisione.

Certificazioni Fimi settimana 44: Pop e cantautorato si difendono con Lucio Dalla, Laura Pausini e Jovanotti

Tra i tanti nomi che conquistano certificazioni ci sono anche Ultimo, Negrita, Coez e Salmo.

Chiara Galiazzo canta per AVIS "Magnifico donare" scritta da Virginio (Video)

Il brano è accompagnato da un video e da un tour volti a sensibilizzare le persone sull'importanza di donare il proprio sangue.

Ketama126: annunciate le date del Kety Live Tour 2020 (Biglietti)

Prenderà il via a febbraio 2020 da Senigallia Kety Live Tour, il tour con cui Ketama126 presenta l'album "Kety", uscito lo scorso mese di ottobre.

Finley: il singolo “Santa Claustrofobia” prima del tour natalizio

"Santa Claustrofobia" è il titolo del nuovo dissacrante singolo dei Finley che prende in giro... gli hooligan del Natale! Il brano anticipa un breve tour al via a dicembre.

Classifiche di Vendita FIMI settimana 44: Emma e il suo "Fortuna" fermano Mengoni e Fabri Fibra

Nei singoli ancora prima Tones and I mentre nei vinili ritorna Lucio Dalla.

Sanremo Giovani 2019: ecco i 20 semifinalisti che vedremo a "Italia sì" ( Audio Brani)

I brani saranno online sul sito della rai da domani, martedì 5 novembre.

J-Ax: è arrivato il momento di togliersi la maschera con... “Reale”!

Sono passati 5 anni da "Il Bello di Esser Brutti" e ora J-Ax è pronto per una nuova sfida discografica.

Delmoro: fuori la doppia release “Complesso” e “Gli Parlerò Di Te” feat. Johnson Righeira

Dopo l'Ep "Balìa", che conteneva i singoli "Idiosincrasia" e "Dove siamo finiti", Delmoro torna con i brani “Complesso” e “Gli Parlerò Di Te” feat. Johnson Righeira.

Fulminacci: dopo la Targa Tenco, annunciato il sold out delle date di Milano e Roma e...

A un mese dalla partenza del tour nei club di Fulminacci, è già stato annunciato il sold out delle date di Milano e Roma. Mentre per le nuove canzoni.

Ntò: una nuova collaborazione campana nel singolo “Salut” feat. Speranza

"Salut" è il nuovo singolo di Ntò, l'ex leader Co’Sang, che per il secondo brano per Sony Music Italy ha scelto di coinvolgere il giovane e talentuoso Speranza.

Flash News

Paolo Conte: nuove date del tour "50 Years of Azzurro" (Biglietti)

Gianna Nannini: a ottobre il nuovo singolo “La Differenza” registrato a Nashville

Notre Dame de Paris: annunciata una nuova data all'Arena di Verona

Subsonica 8 Tour prosegue con un nuovo appuntamento live

Rancore: nuove date del “Musica Per Bambini in Tour d’Estate” (Biglietti)

De Gregori & Orchestra Greatest Hits Live raddoppio per la data di Milano

Niccolò Fabi: raddoppia l'appuntamento romano del tour del cantautore

Ex-Otago La notte chiama tour. Tre nuovi appuntamenti in calendario

Rubriche

Da oggi in radio

Le pagelle del critico musicale ai nuovi singoli italiani in uscita l'1 novembre

Radio Date

Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 1° novembre

La mosca Tzè Tzè

Tiziano Ferro pubblica le chat con Marco Mengoni e Tommaso Paradiso

Sondaggi

Tormentone Estate 2019 - Ecco i risultati del nostro sondaggio dopo tre mesi e oltre 20.000 voti

L'ANALISI

Eurovision 2019: i risultati di Mahmood e l'analisi delle classifiche europee di vendita!

Anteprima video: Simone Barotti cambia sound e lancia il singolo "Quando spegni la luce"

Mara Sattei: fuori il nuovo singolo “Nuova Registrazione 402” prodotto da tha Supreme

Il duo rap dei fratelli gemelli Dakrey lancia il singolo "Balla"

I Selton ritornano con il loro funk carioca ed il nuovo singolo "Pasolini"

Violetta Zironi lancia il singolo Hungry to kill e si prepara per il tour europeo

Anteprima Video: la frenesia del presente nel singolo “Mi gira la testa” di didio

Certificazioni Fimi settimana 44: Pop e cantautorato si difendono con Lucio Dalla, Laura Pausini e Jovanotti

Classifiche di Vendita FIMI settimana 44: Emma e il suo "Fortuna" fermano Mengoni e Fabri Fibra

CLASSIFICA RADIO EARONE SETTIMANA 44: continua il predominio di Tones and I. Bene Rocco Hunt!

Classifica Radio Earone Settimana 44: buon esordio di Vasco, mentre Tiziano Ferro esce dalla Top Ten

Certificazioni Fimi Settimana 43: quarto platino per “Una Volta Ancora” e “Calipso”, poi...

CLASSIFICHE DI VENDITA FIMI SETTIMANA 43: sul podio degli album Benji & Fede, Battiato e Gigi D'Alessio

Niccolò Fabi, Tradizione e tradimento cronaca di un bel disco

Emma: Fortuna, l’album più bello di Emma… ma solo fino al prossimo.

Gigi D’Alessio - Noi Due è l’album che gli dà accesso vigoroso al nuovo decennio

Giordana Angi: Voglio Essere Tua. Un'artista in crescita che si mostra riconoscibile agli altri e soprattutto a se stessa.

Rocco Hunt la recensione del nuovo album, Libertà

Roberto Casalino: con "Il Fabbricante di ricordi" tornano a casa le sue canzoni che han viaggiato con altre voci

Il Volo Intervista 10 Years

Vegas Jones Intervista La Bella Musica

Magnifico Donare Chiara Galiazzo canta per Avis un brano di Virginio

Livio Cori Intervista Adda passà rmx

Spagna Intervista 1954

Enzo Dong Intervista Dio Perdona Io No

Emma Intervista Fortuna

Luca Dirisio Intervista Bouganville

X Factor 2019 Intervista Team Malika Ayane

Extra Factor 2019 Interviste Achille Lauro e Pilar Fogliati

Valeria Rossi Intervista The Saifam Group Camp

Gianmarco Grande Intervista The Saifam Group Camp