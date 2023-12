Sanremo Giovani 2023: testo e video di “Favole”, l’inedito di Nausica

Sanremo GiovanI 2023 Nausica Favole testo, significato e video del brano con cui l’artista cercherà di arrivare, nella finale del 19 dicembre su Rai1, al palco del Festival di Sanremo.

Tra gli artisti che hanno avuto accesso alla finale da Area Sanremo c’è Nausica, anche conosciuta dai fan di X Factor come Giordana Petralia.

Sanremo giovani 2023 Nausica Favole significato del brano

Un’intensa richiesta di amore da parte di una ragazza che cerca il lieto fine di cui si parla sempre nelle favole ma che è disillusa dopo aver incontrato persone che mentivano.

NAUSICA FAVOLE testo e video

Guardami

non la vedi nei miei occhi

l’innocenza dei bambini

così liberi

sono un fiore in mezzo a tanti

che ha raccolto quello che ha voluto crescere

forse proteggere

e se questa storia fosse stata solo quella lì

pure a te

come fiori fragili

Se un giorno

mi servisse un bacio per svegliarmi

come nelle favole

vorrei credere che sarai tu

ma è impossibile

e non è facile

ammettere che non c’è lieto fine

forse non sei tu il mio lieto fine

Toccami, toccami, toccami

senti quel veleno e quel dolore che mi hai dato tu

te l’ho do indietro

le parole mi hanno fatto male

schegge di vetro e tu Lucifero

un mostro, tre facce

forse era vero che non ho mai saputo

fare occhi e guardare

fare bocca e baciare

solo farmi del male

ma non dirmi sono stanco adesso

resta qui vicino e ti prometto

Se un giorno

mi servisse un bacio per svegliarmi

come nelle favole

sarà la carezza di una madre a dimostrarmi che

forse è possibile

che è anche per me esiste il vero amore

le favole alla fine hanno ragione

Che anche per me

esiste il vero amore

le favole alla fine hanno ragione

QUI IL VIDEO DEL BRANO