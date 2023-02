Sanremo 2023: i look della terza serata tra picchi di eleganza e scivoloni al limite del cafone

Sanremo 2023 il meglio e il peggio dei look della terza serata.

Da Armani a Versace, da Dolce&Gabbana a Cavalli, tutti gli stilisti più famosi si sono cimentati nel disegnare abiti per i protagonisti nella storia del Festival. Dal ricercatissimo Yves Saint Laurent a Valentino, c’è chi ha voluto superare se stesso rimanendo riconoscibile e chi invece ha cercato di scioccare l’Italia con abiti provocatori: il legame tra moda e Festival di Sanremo è indissolubile. Martedì è iniziata settantatreesima edizione.

SANREMO 2023 LOOK terza SERATA

Ecco i look migliori e quelli peggiori della terza serata:

LOOK PEGGIORI

SHARI – 2

Stylist: Michela Di Viesti

Poteva aggiustare il tiro dopo il disastro di ieri ma anche stasera conferma il suo essere fuori contesto. Cara B, non sei al Berghaim e soprattutto non era difficile capire che era meglio non indossare un completo total latex rosso come una Britney qualunque negli anni 90. Il problema chiaramente non è il tuffo nel passato, ma è che tu non sei la Spears.

ULTIMO – 3

Stylist: Rebecca Baglini

Ultimo veste Armani. Pantalone di pelle. Maglia di pelle. Giacca di Pelle. Tutto di pelle. Un pouf di pelle di una discoteca di provincia.

ANNA OXA – 1

Gira voce che sono volati stracci con Madame dietro le quinte. C’è so da chiedersi se il look della cantante è il risultato scapestrato di questa ressa. Volano stracci e la Oxa li mette addosso. Una scelta di stile discutibile.

LEO GASSMAN – 2

Stylist: Stefania Sciortino

Nella vita tutti vorremmo lavorare come la Stylist di Leo nella 3 serata di Sanremo: Lavoro assente. Mi spiace per lui ma non è Giovanni Truppi, bisogna essere per sembrare autentici.

LOOK MIGLIORI

TANANAI – 8,5

Stylist: Nick Cerioni

Tananai fa centro due apparizioni su due. Per ora non delude il lavoro fatto su di lui.

Elegantissimo in Gucci.

SETHU – 7

Stylist: Francesco Mautone

È la dimostrazione che anche un giovane può vestirsi bene a Sanremo. Linee pulite, raffinate ma non banali. Continua cosi.

GIORGIA – 9

Stylist: Valentina Davoli

Abito nero. Stupendo. Limpido. Eleganza in velluto, come la sua voce.

ELODIE – 8

Stylist: Lorenzo Posocco

Trasparenze e look nude grazie al tulle, ormai un’icona di stile. Sembra non sbagliare mai. Una garanzia.

N.A.M.

Mengoni sembra andare dritto verso il primo posto del podio ma in quanto a look non si impegna. È una Marge Simpson che modifica e rimodifica il suo completo Chanel nel fallimentare tentativo di farlo sembrare diverso. Ci si aspettava altro.

Gli Articoli 31 sono sempre vicini alla zona look peggiori ma poi l’effetto nostalgia li salva. Attenti.

Mara Sattei sempre misuta e raffinata.

P.S. Grazie sempre Flavio