Sanremo 2023, ComaCose a sorpresa “Sì, ci sposiamo”

Sanremo 2023 regala emozioni a ruota e l’ultima, in ordine di tempo, arriva alle 16:30 di giovedì con i ComaCose.

Fausto e California hanno rivelato una volta per tutte cosa accadrà dopo il festival:

“sì, ci sposiamo” dice Francesca. “Non sappiamo ancora la data, di certo dopo Sanremo e ve lo faremo sapere. Ci è capitato di parlare con coppie di amici che stavano insieme da una vita e hanno mollato la presa. Abbiamo capito che noi non volevamo stare divisi, ci mancavamo e ci siamo riavvicinati. La lontananza aiuta a capire quanto sia la mancanza”

Una bella notizia, quindi, ma si torna anche alla canzone in gara e, in particolare, al video di L’Addio:

“Abbiamo scelto la Scala dei Turchi in Sicilia perché cercavamo un posto immaginifico. La Sicilia è il posto perfetto in questo senso. E’ stato bello creare qualcosa che poi ha fatto il paio con ciò che abbiamo fatto sul palco”

Questa è anche l’occasione per consegnare il Premio Lunezia, assegnato ai ComaCose prima del festival ma consegnato solo oggi. La motivazione è legata al senso della canzone che hanno presentato, L’Addio, in cui si sottolinea l’importanza della lotta per conservare un amore che sembra perduto ma che si ha la volontà di conservare e/o ritrovare.