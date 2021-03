Sanremo 2021 vincono la 71° edizione del Festival i Maneskin

Sanremo 2021 Finale – Siamo arrivati alla conclusione del 71° Festival di Sanremo. In apertura l’Inno nazionale di Mameli suonato dalla Banda della Marina Italiana che compie 90 anni poi l’uscita di scena con l’Inno a San Marco.

Si apre il televoto e inizia la gara, ritmi serrati se no e in successione cantano:

Ghemon canta Momento perfetto

Gaia canta Cuore amaro

Irama canta La genesi del tuo colore, vediamo la solita registrazione poiché il cantante è in isolamento poiché due cantanti sono stati trovati positivi al covid-19

Giò Evan canta Arnica

Poi è il momento di Fiorello che omaggia Little Tony con La spada nel cuore – La donna di Picche – Mare profumo di Mare – Riderà.

Fiorello lancia il suo in bocca al lupo molto particolare al Festival dell’anno prossimo per cui augura molto pubblico ma gli augura scherzosamente il “male”… infine declama Dante.

Si riprende la gara.

Ermal Meta canta Un milione di cose da dirti

Fulminacci canta Santa Marinella

È il momento di Ibrahimovic che fa i complimenti a Fiorello per la sua fantasia e all’orchestra per la loro potenza simulando i ruoli di una partita di calcio.

Francesco Renga canta Quando trovo te poi Extraliscio feat. Davide Toffolo con Bianca luce nera.

Fa il suo primo ingresso Serena Rossi che dedica A te ad Amadeus.

Colapesce e Dimartino canta Musica leggerissima segue Malika Ayane con Ti piaci così.

Notiamo che tutti i cantanti in gara stanno facendo delle esibizioni molto intense e precise.

Francesca Michielin e Fedez canta Chiamami per nome oggi senza nastro della distanza e soprattutto mazzi di fiori per entrambi.

Poi è il momento di Ornella Vanoni che ne ha per tutti stasera, rimprovera Fiorello perché canta e “ruba” la scena ai cantanti, poi se la prende anche con i capelli del direttore d’orchestra. Poi canta il medley Una ragione di più – La musica è finita – Mi sono innamorato – Domani è un altro giorno.

Ornella Vanoni e Francesco Gabbani con Un sorriso dentro al pianto

Dodicesimo in gara Willie Peyote in Mai dire mai (La locura)

Ibrahimovic fa il suo monologo sul fatto che la sfida era fare qualcosa di diverso e sottolinea come ll fallimento non è il contrario del successo ma è una parte del successo.

Foto in diretta con il primo violino dell’orchestra.

Tecla Insolia presenta il documentario che ripercorre la vita su Nada.

Orietta Berti canta Quando ti sei innamorato.

Arisa canta Potevi fare di più

Giovanna Botteri inizia recitando la prima parte de L’Anno che verrà di Dalla. Insieme ad Amadeus parlano della situazione dell’emergenza Covid-19 che è scoppiata all’improvviso e ci tiene ancora sotto scacco. Senti anche il lontananza il cuore della gente che ci sta vedendo, ci sei da lontano… quel cuore ti da coraggio. Alla fine presente il quindicesimo cantante in gara.

Bugo canta E invece sì

Premio città di Sanremo a Fiorello. Amadeus sorprende il suo amico e gli consegna il premio ringraziandolo per tutto ciò che ha fatto. Orchestra in piedi per applaudirlo.

Riprende la gara con i Maneskin che cantano Zitti e Buoni e dopo consegnano il mazzo di fiori al direttore d’orchestra.

Il quadro di Achille Lauro inizia con un ballerino che danza sulle note di C’est la vie. Il quadro più sobrio di Lauro ma elegantissimo, finisce con un martirio che ricorda il San Sebastiano.

Si continua con i brani in gara.

Madame con Voce vestita da sposa.

Salgono sul palco Alberto Tomba e Federica Pellegrini che ricordano le prossime Olimpiadi del 2026, poi presentano il diciottesimo cantante in gara.

La Rappresentante di Lista che canta Amare , la cantante in bianco con un maxi vestito che le impedisce i movimenti. Molto teatrale.

Il palco poi è di Umberto Tozzi canta Dimentica Dimentica e medley Ti amo – Stella sai – Tu – Gloria

Metà della popolazione italiana è figlia di Umberto Tozzi dichiara Fiorello.

Ibrahimovic saluta il palco dell’Ariston ringraziando tutti.

Riprende la gara con Annalisa che canta Dieci poi Coma_Cose – Fiamme negli occhi che a fine canzone accende un anello a candela.

Sale sul palco Achille Lauro e ringrazia Amadeus e Fiorello per l’opportunità che ha avuto di esprimersi, anche lui lancia un appello per il mondo dello spettacolo e poi tocca a Lo Stato Sociale che canta Combat Pop con il solito spettacolo di trasformismo che ci regala Mary Poppins, Peter Pan e tanti altri. Dopodiché è il turno di Random che prima di cantare poggia una cazzuola

Max Gazzè si esibisce vestito da Clark Kent animando la sua esibizione di vari interventi, compreso dirigere l’orchestra, c’entrerà il Fantasanremo? Ricordiamo la sua canzone Il farmacista.

Un’elegantissima Noemi canta Glicine.

Penultimo ad esibirsi Fasma che canta Parlami e infine per ultimo Aiello con Ora e il suo ormai famoso “sesso ibuprofene”.

Si chiude il Televoto.

Esibizione vincitore nuove proposte Gaudiano che canta Polvere da sparo

Urban Theory fanno una brevissima esibizione e poi annunciano la classifica dal 26° al 4° posto.

