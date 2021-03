In Copertina

Sanremo 2021: le mie impressioni sulle canzoni (ovvero non voglio amici cantanti ma reciproca stima al di là dei gusti)

Le mie opinioni, così come le ho realmente pensate tra me e me dopo l'ascolto, sulle canzone del Festival.

Sanremo 2021, Amadeus lascia: “Io e Fiorello abbiamo deciso che...”. Spunta l'ombra di Alessandro Cattelan

Durante la conferenza stampa prima della finale di Sanremo 2021, Amadeus ha parlato del suo futuro al Festival.

SANREMO 2021: Le pagelle critico musicale Fabio Fiume alla quarta serata

Dopo un secondo ascolto cosa sarà cambiato nei voti del nostro critico musicale? Andiamo a scoprirlo.

SANREMO 2021: PREMIO TESTO & CONTESTO. I TESTI MIGLIORI (E I PEGGIORI) DEL FESTIVAL

Gli spietati giudizi del Prof di latino sui brani in gara. Le rime più calde e quelle più agghiaccianti di Sanremo 2021.

Sanremo 2021 quarta serata ancora in vetta Ermal Meta, tra i giovani vince a sorpresa Gaudiano

Sanremo 2021 quarta appello accorato per i lavoratori dello spettacolo di Alessandra Amoroso, Achille Lauro versione punk rock e un Festival che finisce prima di quanto annunciato.

Lo sfogo di Bugo sui social: Mi sono rotto di - Dov'è Bugo - sono qua!"

"Il padre dell'Indie" italiano rompe il silenzio sui social mentre il collega ed ex amico continua ad attaccarlo su Clubhouse.

Festival di Sanremo 2021: tutti i testi, gli autori e gli editori dei brani dei 26 Big in gara

I testi, gli autori e gli editori di tutte e 26 le canzoni in gara nel 71esimo Festival della Canzone Italiana.

Festival di Sanremo 2021: ecco gli album in uscita in occasione della kermesse (articolo in aggiornamento)

Con l'arrivo della 71esima edizione della kermesse in arrivo nei negozi oltre 30 nuovi dischi.

Release date 2021: l'elenco, mese per mese, di tutti i singoli italiani in uscita

Un articolo in costante aggiornamento per scoprire giorno per giorno, tutte le nuove uscite italiane del 2021.

Sanremo 2021 pagelle finali. È una settimana che leggo pagelle sulle canzoni del Festival di Sanremo. Quelle di Fabio Fiume per cui, a volte, ricevo anche telefonate incaxxose (nemmeno scrivessi io i giudizi che, ci tengo sempre a ribadirlo, sono le sue impressioni e godono di totale libertà di espressione senza condizionamenti da parte mia).Pagelle...

I Maneskin dopo la vittoria torneranno live a fine 2021 con due show nei palazzetti

I biglietti per le due date previste a fine anno a Roma e Milano sono in prevendita da oggi.

Elodie Live tutti i dettagli sulle nuove date della cantante

Al calendario del tour si aggiungono tre nuove date.

Gio Evan: al via in autunno Abissale, il nuovo tour teatrale (Biglietti)

In autunno il via al tour teatrale del cantautore ora in gara al Festival di Sanremo 2021. .

Sanremo 2021: ecco come stanno andando vendite e pre order degli album del Festival

Ancora pochi gli album usciti ma i pre order stanno andando molto bene. Nell'articolo anche i link d'acquisto.

Sanremo 2021: tutti i numeri e le curiosità sull'edizione più ascoltata di sempre su Spotify

Tutti i dati e le curiosità dell'edizione del Festival più streammata di sempre.

Amadeus... Vasco Rossi... Laura Pausini... tutti pazzi per i Maneskin

Complimenti anche da parte di un altro grande rocker, Piero Pelù.

Maneskin: ufficiale la loro partecipazione all'Eurovision Song Contest

I Maneskin, durante l'ultima conferenza stampa, hanno confermato che prenderanno parte all'Eurovision Song Contest. Appuntamento a Rotterdam!.

Sanremo 2021: gli ascolti della serata finale del Festival della Canzone Italiana

Si chiude il Festival di Sanremo 2021 con una serata finale con dati di ascolto buoni e record per quanto riguarda le interazioni social. .

Willie Peyote contro Ermal Meta: “Cantare Dalla? Una scelta ruffiana!”

Il Festival di Sanremo 2021 si è concluso, ma poco prima della conclusione si è consumata una polemica a distanza tra Willie Peyote ed Ermal Meta.

Ermal Meta e i risultati straordinari raggiunti al Festival di Sanremo con quattro partecipazioni in sei anni

La straordinaria ascesa di un artista che qualcuno voleva relegare al ruolo di autore per altri.

Sanremo 2021: il geniale appello voto di Colapesce e Dimartino sui social. Ecco il video...

Tra gli artisti che hanno ricondiviso anche Eros Ramazzotti, Brunori Sas e Diodato.

Sanremo 2021: la scaletta della serata finale del Festival minuto per minuto

Tra gli ospiti Ornella Vanoni con Francesco Gabbani, Dardust, Tecla Insolia, Umberto Tozzi, Riccardo Fogli insieme a Michele Zarrillo e Paolo Vallesi.

Sanremo 2021: positiva al Covid-19 una ballerina Rai

Nuovo caso di positività al Covid-19 riscontrato poco prima della finale del Festival di Sanremo 2021. Protagonista suo malgrado una ballerina.

Sanremo 2021 - giorno 1: i brani più ascoltati su Spotify nei primi due giorni del Festival... Michielin & Fedez, Madame, Irama...

Irama, nella classifica generale, nonostante un solo giorno di dati si classifica al decimo posto.

Soundreef ecco gli autori presenti a Sanremo 2021

CONSIGLIO DIRETTIVO FIMI: Adottato il protocollo per il Festival di Sanremo

StaGe! e Indies segnalano la situazione drammatica per il settore musica e spettacolo dal vivo

“Edizioni Curci - Una storia italiana da 160 anni” racconta la nostra musica

Soundreef: ammessa in CISAC, Confederazione Internazionale delle Società di Autori e Compositori

Nasce U.N.A. Unione Nazionale Autori: una casa per tutti gli artisti italiani

Analisi Sanremo 2020: ecco come Diodato ha conquistato la vittoria

