A poche ore dall’inizio del Festival di Sanremo 2021, una caso di presunta positività al Covid-19 costringe gli organizzatori a rivedere la scaletta della prima serata.

Questa sera, a differenza di quanto previsto e annunciato anche nella conferenza stampa delle ore 12, non ci sarà Irama.

Una componente dello staff del cantautore vincitore nel 2018 di Amici pare sia risultato positivo al tampone rapido e pertanto sono scattate tutte le misure previste dal protocollo sanitario.

SANREMO 2021 – IRAMA

L’Organizzazione del Festival di Sanremo 2021 ha quindi modificato la scaletta togliendo Irama e sostituendolo con Noemi.

Ora il cantautore e tutti i componenti dello staff si sottoporranno ad un nuovo tampone e in caso di negatività l’artista potrà regolarmente esibirsi durante la seconda serata.

Già la scorsa settimana un artista era risultato positivo al tampone rapido. Per Moreno Il Biondo, componente degli Extraliscio, e tutto lo staff erano state messe in atto le misure di sicurezza. Poi l’allarme rientrò dopo l’effettuazione dell’esame molecolare PCR.

Irama è in gara al Festival di Sanremo 2021 con La genesi del tuo colore, mentre Noemi, che lo sostituirà, canterà sul palco il pezzo intitolato Glicine. L’artista romana, per la sesta volta in gara all’Ariston, si esibirà per sesta.