Sanremo 2021: tra i nomi degli ospiti spuntano gli Abba, ma...

Su Rai 1 impazzano gli spot del Festival di Sanremo 2021 con protagonisti Amadeus, Gianluca Vialli, Lele Oriali e i calciatori della Nazionale Italiana di calcio. Nel frattempo proseguono i lavori nonostante l’incertezza. Una voce riportata da più media parla del possibile approdo sul palco degli Ariston degli Abba!

La notizia non è stata confermata dalla Direzione Artistica e dalla Svezia non arrivano notizie in merito, ma per Amadeus e per la RAI sarebbe un colpo davvero importante.

Gli Abba, mitico quartetto formato da Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Agnetha Fältskog e Frida Lyngstad, hanno più volte affermato di essersi ispirati ai Ricchi e Poveri. Se dopo la reunion della storica band di Angela, Marina, Angelo e Franco toccasse al super gruppo svedese apparire nuovamente in pubblico per la prima volta dopo anni proprio sul palco dell’Ariston?

La notizia sta facendo il giro del mondo, forte della popolarità che la band ha costruito grazie delle oltre 400 milioni di copie vendute con brani che hanno letteralmente scritto la storia della musica.

I quattro in Svezia sono delle star. A Stoccolma è stato addirittura creato un grande museo dedicato alla loro storia e alla musica svedese. Un modello al quale la Città dei Fiori si ispira per un progetto di cui da anni si parla e che ancora non ha visto la luce.

SANREMO 2021 – ABBA E…

E’ auspicabile immaginare che durante le 5 serate del Festival di Sanremo 2021 il numero di ospiti sarà ridotto rispetto al passato. Una scelta saggia, visti anche i 34 artisti in gara, ma soprattutto per le probabili difficoltà negli spostamenti.

Oltre agli ABBA, Amadeus sta lavorando al cast di co-conduttrici che lo affiancheranno. Come è noto è stata confermata la presenza di Elodie e i nomi più chiacchierati sono quelli di Vanessa Incontrata ed Elettra Lamborghini.

Certi anche Achille Lauro e Zlatan Ibrahimovic.

Possibile anche l’approdo sul palco dell’Ariston della coppia formata da Emma e Alessandra Amoroso. Le due artiste, che il 15 gennaio pubblicheranno il singolo Pezzo di Cuore, in conferenza stampa hanno confermato che se fossero invitate accetterebbero al volo.

“Io e Alessandra non ci siamo mai tirate indietro davanti alle richieste. Noi amiamo stare sul palco e cantare per la gente e chiunque vorrà permetterci di far ascoltare ‘Pezzo di Cuore’ dal vivo è ben accetto. Non abbiamo mai nascosto la nostra ammirazione su quel palco, anche se non ci hanno fatto ancora sapere niente. Però se ci chiamassero risponderemmo subito di ‘sì’!”

Nel frattempo proseguono anche i lavori nella Città dei Fiori. All’esterno del Teatro Ariston è, infatti, apparsa la scritta Festival della Canzone Italiana. Un ulteriore segnale dell’attesa spasmodica verso un evento per nelle intenzioni della Direzione Artistica significa rinascita.

LE PAROLE DI GIOVANNI TOTI

Sembra tramontare, invece, l’idea della nave da crociera. Queste le parole del Governatore della Regione Liguria Giovanni Toti a Il Secolo XIX.