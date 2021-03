Sanremo 2021 Spotify… un legame sempre più forte e infatti, nell’era dello streaming, quella di quest’anno è stata ovviamente l’edizione più ascoltata di sempre sulla nota piattaforma. È giunta l’ora quindi di andare a conoscere tutti i dati.

Per correttezza ai fini delle classifiche, il computo dei dati non tiene conto della giornata del 3 marzo, in cui solo metà delle canzoni in gara erano disponibili sulla piattaforma.

Fra le canzoni in gara la più ascoltata è Chiamami per nome di Fedez & Michielin, seguita da Voce di Madame e La genesi del tuo colore di Irama. Sono ben 19 le canzoni in gara entrate nella top 20 giornaliera, contro le 11 dello scorso anno. In pratica il 10% degli ascolti totali in Italia è stato dedicato agli artisti in gara.

La canzone più condivisa sui social è stata Mai Dire Mai (La Locura) di Willie Peyote e la playlist di Sanremo 2021 è la terza al mondo per ascolti.

