Sanremo 2021: Simona Ventura positiva al Covid. In finale non ci sarà!

A poche ore dalla finalissima del Festival di Sanremo 2021 una notizia costringe l’Organizzazione a rivedere i piani. Simona Ventura, che avrebbe dovuto co-condurre l’ultima serata insieme ad Amadeus, non ci sarà.

La conferma arriva direttamente dal Direttore Artistico che lo ha annunciato in conferenza stampa.

Simona Ventura è risultata positiva al Covid-19 dopo un tampone molecolare e non potrà, quindi, raggiungere la Città dei Fiori.

“Ebbene sì. Il maledetto virus ha colpito anche me. Stamattina, facendo un ultimo tampone di controllo prima della partenza per Sanremo sono risultata positiva, anche se asintomatica . Grazie amico mio Amadeus e a tutta la famiglia di Sanremo per avere pensato a me. Non vedevo l’ora di poter essere lì con voi.

Continuate a fare la storia , io per questa volta farò il tifo da casa.

A presto”