Sanremo 2021 seconda serata: Laura Pausini e il resto scompare...

Sanremo 2021 seconda serata. Inizia con Fiorello che per la seconda spunta vestito in maniera eccentrica e buffa scimmiottando Achille Lauro. La platea vuota si trasforma in una platea di palloncini colorati.

Fiorello e Amadeus sottolineano nel loro primo sketch tra le altre cose l’importanza di vaccinarsi per tornare alla normalità.

Sugli abiti indossati…Amedeus sembra abbia impunemente rispolverato quelli dell’anno scorso, Fiorello invece crea in empatia con la sua estrema ironia ma gli abiti da “conduzione” hanno colori di seconda mano troppo smorti, lo smoking di strass è la sua migliore uscita.

È il momento di Wrongonyou, il suo abito coerente con il suo personaggio senza una vera e propria impronta stilistica.

Greta dignitosa in un abito minimal chic dovrebbe svecchiarsi ma è stata una scelta di buon gusto ma al limite dello scontato, il trucco fresco e leggero è

Notiamo che il carrello è sparito per i fiori.

Shorty aveva un evidente problema sartoriale perché il completo non vestiva al meglio anche se il tessuto dava quel tocco di particolarità che lo contraddistingueva piacevolmente

I fratelli Dellai sono stati fin troppi giovanili nell’abbigliamento senza nessun tratto distintivo o particolarità stilistica, comprensibile il non voler uscire da una confortzone casual, ma bisogna avere almeno una piacevole particolarità. Il gilet nero con allacci da cintura di sicurezza sono stato l’unico accessorio apprezzabile.

Shorty e Wrongonyou passano il turno e sono in semifinale.

Scopriamo nel frattempo il soprannome intimo di Amadeus patato.

Orietta Berti, prima ad esibirsi, come aveva già dichiarato non scende le scale…

Lei è difficile da valutare perché è una istituzione passata che in molte ottiche si può apprezzare però questa è un’ironia non riuscita, lei ha sempre molta consapevolezza della sua fisicità da signora in questo caso a perso la sua solita leggerezza data da tessuti abbondanti e trasparenza.

Appare la parte femminile del Festival Elodie che è una dea, la semplicità delle linee e la rigidità del bustino enfatizzano molto la sua incredibile fisicità, però ci aspettavamo un qualcosa in più, sembra una versione diversa di un suo vestito passato tinto col colore di Sanremo, rosso.

È arrivato il momento di Bugo. Attesissimo come riscatto del precedente Festival. Ha avuto buon gusto nella scelta di un completo semplice con la particolarità di un degradè sui tuoni del mattone viola, la maglietta bianca ha creato una buona informalità. Per

Fiorello omaggia Laura Pausini cantando sulle note di Bohemian Rapsody La solitudine ed è il suo momento. Un’emozionata Laura Pausini ringrazia l’Italia e si commuove. Poi è il momento di cantare Io sì – seen, alla fine si commuove di nuovo.

Poi un bellissimo ritornello This is the rhythm of the night cantato dalla Pausini con la beat boxe di Fiorello.

Gaia ha il difficile compito di cantare dopo Laura Pausini ma soffermiamoci sull’abito, lei molto contemporanea e fresca, il taglio del vestito risulta confusionario ma le trasparente celano molto questo difetto e aiutano ad apprezzare maggiormente il vestito

Lo stato sociale sono coesivi nella loro caoticità, colori esplosivi e brillanti ben pensati con contrasti piacevoli inglobati in completi anni 70.

Metti una sera a cena suonato dall’orchestra diretta da Andrea Morricone.

Il volo si esibisce nell’ultimo omaggio a Morricone.

Look: La rappresentante di Lista delicata e poetica come solo lei sa essere, abito over assimetrico con un colore intenso in contrapposizione di texture con i guanti in lattice, monocolore azzeccato su un modello meraviglioso.

Dopo un omaggio di Fiorello a Vasco Rossi è il turno di Malika Ayane.

Malika dieci pieno per un’eleganza non banale con delle linee meravigliose è una trasparenza imponente anni venti immersa in una luce non troppo invadente.

Alex Schwazer sul palco di Sanremo a parlare delle sue vicissitudini giudiziarie.

Elodie e il suo medley di vari brani della musica italiana riempie l’Ariston di energia e vitalità.

Giogliola Cinquetti, Marcella Bella e Fausto Leali cantano Non ho l’età, Mi manchi, Dio come ti amo, Io amo, Montagne verdi.

Il look di Ermal Meta è un ombra silenziosa in un mare di piattume, solito total black con una giacca “gioiello” che dovrebbero rendere tutto più prezioso senza riuscire.

Extraliscio e Davide Toffolo riportano tutti in un’atmosfera da balera. Il loro look è sul pezzo, abiti ben strutturati omologati bene con la parte più carnevalesca della scena, eleganti senza confondersi tra una folla di completi doppio petto.

Gigi D’Alessio canta Guaglione .

Achille Lauro canta Bam Bam Twist insieme a Claudio Santamaria e Francesca Barra.

Random non vestiva i suoi panni, colore bellissimo e texture usate bene, ma sfortunatamente non c’è cosa peggiore di un abito sartoriale che sembra essersi stretto in lavatrice.

Fulminacci apprezzato il velluto a costine peccato per la scelta del colore. Lui giovanissimo avrebbe potuto optare per si un vibe vintage ma cucino sulla sua età e fisicità. Sono abiti presi dall’armadio del padre per andare alla festa di compleanno della fidanzatina.

Willie Peyote ha equilibrato molto l’eleganza al suo sciattume la camicia aperta e ben pensato il completo ha bellissime linee, punto negativissimo pantalone e giacca non sono lo stesso punto di nero.

Fiorello canta Vattene Amore insieme ad Elodie

Cristiana Girelli campionessa della nazionale di calcio femminile presenta Gio Evan.

Per ultimo ad esibirsi è Irama che ricordiamo non è live ma è una registrazione della prova generale.

Elodie è invitata da Amadeus a raccontare qualcosa di sé e con la voce spezzata racconta delle difficoltà che ha incontrato nella sua vita. Afferma ad un certo punto parlando delle varie peripezie "Voi ci rubate il tempo che è l'unica cosa che abbiamo…" e poi presenta Mauro Tre pianista jazz che l'ha avvicinata alla musica. Dichiarando "L'altezza è un punto di vista" canta Mai così di Mina.