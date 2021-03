Sanremo 2021 scaletta prima serata

Sanremo 2021 è ai nastri di partenza. C’è molta attesa per l’inizio della kermesse che avverrà alle 20.40 di martedì 2 marzo in diretta su Rai 1. Il conto alla rovescia è iniziato e ora… non ci resta che concentrarci sulla musica.

Accanto ad Amadeus e Fiorello ci saranno Zlatan Ibrahimovic e la co-conduttrice Matilda De Angelis. Achille Lauro, poi, proporrà uno dei curiosi 5 quadri.

SANREMO 2021 SCALETTA PRIMA SERATA

Il Festival di Sanremo 2021 partirà con la Gara dei Giovani. Dei 4 che si presenteranno solo 2 accederanno alla semifinale e poi alla finale in programma venerdì 5 marzo.

“Riteniamo siano forti tutti gli 8 giovani!”

Si esibiranno in quest’ordine.

Gaudiano

Elena Faggi

Avincola

Folcast

Voteranno le tre giurie. La demoscopica (33%), la sala stampa (33%) e il televoto (34%).

L’unico criterio scelto nella divisione dei Giovani delle due serate è di mettere le due donne nella stessa sera, così come i due artisti provenienti da Area Sanremo.

Clicca su Continua per scoprire l’ordine di uscita dei Campioni in gara al Festival di Sanremo 2021.