Continuano ad arrivare informazioni e indiscrezioni riguardo il Festival di Sanremo 2021. Se da una parte la Rai ha confermato le date e ha garantito che sta lavorando affinchè lo show si svolga con la presenza del pubblico, dall’altra il Prefetto di Imperia ha ribadito che al momento non ci sono le condizioni.

“Al momento le date del Festival rimangono quelle decise, dal 2 al 6 marzo e, semmai, sarà la dirigenza Rai a verificare con Rai Pubblicità che oggi è stata in Prefettura.”

Queste le parole del Sindaco della Città dei Fiori Alberto Biancheri riportate da Sanremonews.

Ciò che è certo è che la Rai ha presentato una bozza di idee su come potrebbe svolgersi la kermesse, anche se le ipotesi di rinvio ora non sembrano più così improbabili.

SANREMO 2021 – LE PAROLE DEL PREFETTO

“Al Festival di Sanremo non ci potrà essere pubblico, né pagante né ad invito, visto che con l’ultimo decreto non sono consentiti spettacoli aperti al pubblico nei teatri e nei cinema.”

Così il Prefetto di Imperia Alberto Intini con questa dichiarazione chiara e che non lascia spazio a dubbi.

Il pubblico in sala potrebbe essere costituto solo da figuranti? Questa è un’ipotesi al vaglio, ma Amadeus potrebbe accettarla?

Il Direttore Artistico della kermesse ha più volte dichiarato che senza pubblico non ci sarà il Festival e lo ha detto anche recentemente in un’intervista a RTL 102.5.

A questo punto non ci resta che attendere l’attesa riunione tra i vertici di Viale Mazzini, il Comune di Sanremo, ASL e Prefettura. Dalle decisioni assunte in quella sede si potrà avere un’idea più chiara sul Festival che, obiettivamente, ora come ora non può significare ripartenza così come auspicato più volte da Amadeus.