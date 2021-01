L’entrata in vigore del nuovo DPCM che sarà valido fino al 5 marzo pone seri dubbi sull’effettivo svolgimento del Festival di Sanremo 2021 dal 2 al 6, come previsto (ne abbiamo parlato Qui).

Il Sindaco della Città dei Fiori Alberto Biancheri, contattato da La Riviera, scaccia l’ipotesi di rinvio, paventato negli ultimi giorni.

“Non ho nessuna notizia in merito da parte della Rai che ho sentito nei giorni scorsi e sinceramente escludo che questo possa accadere. La macchina organizzativa è ormai troppo avviata per permettere uno slittamento di oltre un mese. Personalmente avrei sperato in uno spostamento di un paio di settimane ma non credo questo avverrà.”

SANREMO 2021 – RINVIO IN VISTA?

Nel frattempo molti lavoratori dello spettacolo, fermi ormai da un anno, non vedrebbero di buon occhio una deroga per lo svolgimento del Festival della Canzone Italiana. Sono numerose, infatti, le petizioni lanciate in rete.

Inoltre in molti sottolineano come lo stesso Direttore Artistico Amadeus abbia più volte dichiarato che senza pubblico il Festival non si farà.

All’esterno del Teatro Ariston nel frattempo è apparsa da qualche giorno la scritta Festival della Canzone Italiana, anche se ancora non sono indicate le date.

Alcune voci riportano di riunioni ai piani alti di Viale Mazzini, dove in molti stanno spingendo per un rinvio almeno alla seconda metà del mese di aprile. Però non ci sono certezze. Pare che una decisione verrà presa e comunicata nei prossimi giorni.

Clicca su Continua per leggere la posizione dell’AFI, Associazioni Fonografici Italiani, e del virologo Walter Ricciardi, consigliere del Ministro della Salute Roberto Speranza.