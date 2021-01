Sanremo 2021: Rai cerca figuranti pagati, ecco come candidarsi

Manca ormai poco più di un mese all’inizio del Festival di Sanremo 2021 e non cessano le polemiche riguardo la presenza del pubblico. La novità di oggi è che la Rai sta cercando figuranti pagati che assisteranno allo show all’interno del Teatro Ariston.

Amadeus e Fiorello, ospiti nella scorsa puntata di Che Tempo Che Fa (ne abbiamo parlato Qui), hanno sottolineato che:

“Dobbiamo fare questo Sanremo 2021 con lo stesso spirito dello scorso anno, anche se sarà storicamente diverso e più difficile.”

La prima conferma sulla presenza del pubblico di figuranti è dello showman siciliano.

“L’Ariston non sarà un teatro, ma uno studio televisivo. […] Da pubblico pagante a pubblico pagato è un attimo. Voglio dire che noi avremo lo stesso pubblico di ‘C’è Posta per Te’, proprio quelli che sono in studio da Maria.”

Un’anticipazione che trova conferma in un messaggio che hanno ricevuto coloro che hanno ricoperto lo stesso ruolo negli anni scorsi.

Clicca su Continua per scoprire come candidarsi a partecipare come pubblico al Festival di Sanremo 2021.