Sanremo 2021 video. Dopo la prima puntata del Festival sono online i Videoclip ufficiali dei brani dei big in gara. Per il momento quelli dei primi 13 artisti e, dal 4 marzo, si aggiungeranno quelli dei restanti 13 big in gara.

Dei tredici video pubblicati nel primo giorno, 12 sono in tendenza su YouTube (fuori solo Il Farmacista di Max Gazzè). Ecco le posizioni alle ore 18 del 3 marzo.

Francesca Michielin e Fede #2

Annalisa #5

Maneskin #6

Noemi #7

Arisa #8

Madame #9

Aiello #11

Fasma #13

Coma_Cose #14

Renga #17

Ghemon #22

Clicca su continua per vedere i video dei cantanti della prima serata (a seguire, da domani, quelli dei 13 big della seconda serata).