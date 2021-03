Sanremo 2021 quarta serata. Si apre con i padroni di casa Fiorello e Amadeus che ricorda che stasera vota la sala stampa. Beatrice Venezi giovanissima direttrice d’orchestra classe 90 stasera affiancherà Amadeus.

Inizia la finale che premierà uno delle quattro nuove proposte:

Primo ad esibirsi Davide Shorty che canta Regina, poi Folcast con Scopriti terzo Gaudiano che canta Polvere da Sparo e infine Wrongofyou con Lezioni di volo.

Premio della critica Mia Martini va a Wrongofyou canzone Lezioni di Volo

Premio Lucio Dalla va a Davide Shorty canzone Regina

La classifica finale è:

Gaudiano Davide Shorty Folcast Wrongofyou

Inizia la lunghissima gara dei big con Annalisa che canta Dieci. Migliora la sua interpretazione rispetto alla prima ed è una delle probabili candidate al podio.

Aiello si presenta con Ora e deve riscattarsi da un’esibizione non proprio perfetta e migliora nettamente anche se eccede sempre in atteggiamenti istrionici.

Maneskin cantano Zitti e Buoni

Poi è il momento di Barbara Palombelli che accompagnerà Amadeus e Fiorello. Dopo una gag sui nomignoli in cui scopriamo che l’ex sindaco di Roma nell’intimità viene chiamato Cucciolo. Poi si torna alla gara con Noemi che canta Glicine.

Orietta Berti torna sul palco con Quando ti sei innamorato e ha mantenuto la sua promessa di osare nel look come Achille Lauro.

Primo ingresso in serata di Ibraimovic che cosa farà dopo aver cantato ieri?

Colapesce Dimartino con la loro Musica Leggerissima riempiono di atmosfere anni 70/80.

Max Gazzè vestito da Dalì canta Il Farmacista, sono scomparsi i cartonati della sua misteriosa band. I suoi travestimenti ironici ci regalano sorrisi.

Willie Peyote canta Mai dire mai (La locura).

Segue subito Malika Ayane che canta Ti piace così. Molto sicura di se ma sembra esserci di nuovo un problema di audio…

Il quarto quadro di Achille Lauro è dedicato al Punk Rock ed è estremo. Sposalizio, bacio in diretta e qualsiasi forma eccessiva sulle note di Me ne frego e Rolls Royce, sale sul palco anche Fiorello. (ne abbiamo parlato qui)

La rappresentante di Lista canta Amare e poi tocca a Madame con Voce che regala un’interpretazione elegante e misurata.

Arisa canta Potevi dare di più,

Dopodiché Fiorello e Amadeus cantano Siamo donne e giustamente ringraziano Sabrina Salerno e Jo Squillo e si scusano per averla rovinata.

Torna Ibrahimovic che evidentemente dopo i commenti ricevuti sul suo maschilismo ringrazia l’orchestra sottolineando la presenza delle donne.

Coma_Cose hanno Le fiamme negli occhi e li ascoltiamo.

Fin qui tutto bene…

Mahmood porta sul palco i suoi Rapide, Inuyasha, Barrio, Calipso, Dorado, Soldi

Fasma canta Parlami e ci trasporta nel suo mondo interiore.

Barbara Palombelli recita un monologo sulle donne italiane. Racconta la sua vita con intermezzi musicali sanremesi.

Lo stato sociale porta il suo spettacolo di trasformismo in diretta cantando Combact Pop.

Francesca Michielin e Fedez con il loro nastro rosa che segna le distanze cantano Chiamami per nome.

Alessandra Amoroso canta Pezzo di cuore insieme ad Emma Marrone.

A questo punto vediamo di nuovo la registrazione di Irama che canta La genesi del tuo colore, ricordiamo che è in gara anche se in questo momento è in quarantena in hotel poiché due sue collaboratori sono stati trovati positivi al Covid -19.

Extraliscio e Davide Toffolo con Bianca luce nera ci portano nel loro mondo fatto di balera e liscio con tocchi di Theremin.

Omaggio a Renato Carosone, Caravanpetrol con Enzo Avitabile a cui partecipano anche Fiorello e Amadeus.

Ghemon canta Momento perfetto

Francesco Renga si esibisce con Quando trovo te e di nuovo ci sono problemi di microfono all’inizio dell’esibizione.

Alessandra Amoroso e Matilde Gioili fanno un accorato appello per il mondo del lavoro dello spettacolo portando una piccola rappresentanza sul palco.

Dopodiché Alessandra Amoroso canta Una notte in Italia di Ivano Fossati.

Ultimi cantanti in gara…

Giò Evan canta Arnica, segue Ermal Meta con Un milione di cose da dirti. Bugo E invece si, Fulminacci conSanta Marinella. Gaia ritrova la voce e canta Cuore Amaro. Per ultimo si esibisce Random con Torno a te.

Dobbiamo sottolineare che la serata è finita ben 45 minuti prima rispetto a quanto era previsto.

Come ogni sera pubblichiamo anche il voto della nostra giuria popolare, quasi 1.000 iscritti che votano ogni singola esibizione con un voto da 3 a 10 sul nostro canale Telegram (qui per iscrivervi) e partiamo proprio da questa classifica.

Gaia 8,27 Noemi 8,03 Annalisa 7,96 Colapesce Dimartini 7,44 Maneskin 7,33 La Rappresentante di Lista 7,32 Arisa 7,24 Madame 7,01 Willie Peyote 6,95 Francesca Michielin e Fedez 6,82 Orietta Berti 6,81 Fulminacci 6,65 Irama 6,61 Lo Stato Sociale 6,5 Max Gazzè 6,46 Malika Ayane 6,41 Fasma 6,3 Ermal Meta 6,27 Coma_Cose 5,82 Aiello 5,62 Ghemon 5,53 Giò Evan 4,96 Extraliscio feat Davide Toffolo 4,9 Bugo 4,74 Francesco Renga 4,61 Random 4,59

