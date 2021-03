Sanremo 2021 prima serata Al via la 71ma edizione del Festival della Canzone Italiana. Dopo tutte le difficoltà e il periodo di emergenza sanitaria che stiamo vivendo ci siamo… tutto parte al buio con uno scketch tra Fiorello e Amadeus poi si accendono le luci e il conduttore entra con un gesto scaramantico facendo il segno della croce prima di scendere le scale.

La platea è vuota ed è un tuffo al cuore. Amadeus legge una lettera in cui parla di tutte le difficoltà che stiamo attraversando compresa la difficile situazione dei lavoratori e dichiara di stare “pensando al paese reale, quello che sta lottando per ritrovarsi. Abbiamo scoperto che la normalità è una cosa straordinaria, e per ritrovarne un po’ abbiamo lavorato in maniera straordinaria”

Poi dichiara gli applausi registrati e si parte…

Compare Fiorello vestito con un mantello multicolor coperto di fiori e con le ae canta una versione molto originale e rivisitata di Grazie dei Fiori.

Dopo le quattro nuove proposte Gaudiano – Polvere , Elena Faggi – Che ne so, Avincola – Goal, Folcast – Scopriti si annunciano i due semifinalisti che sono Folcast e Gaudiano.

Ritorna sul palco Diodato cantando Fai Rumore e finalmente si apre la gara dei Big.

Matilde De Angelis fa la sua prima apparizione della serata in un vestito bordeaux.

Sul palco a ricordare che siamo ancora in emergenza sanitaria c’è Alessia, l’infermiera che esattamente un anno fa postava una sua foto con i segni della mascherina sul volto dopo che aveva finito il suo turno di lavoro. Dopo aver raccomandato di seguire le …

Quindi arriva il momento della Queen Rock indiscussa della musica italiana che poggia le scarpette rosse accanto a lei (simbolo della lotta alla violenza contro le donne): Loredana Bertè canta le sue hit Il mare d’inverno, Dedicato, Non sono una signora, Sei bellissima. Poi canta il suo inedito Figlia di… (qui il testo)

Amadeus lancia un appello importante per liberare Zaki carcerato in Egitto.

Arriva uno dei momenti più attesi del pubblico: l’esibizione di Achille Lauro. Qui la lettera che ha mandato alla stampa oggi pomeriggio:

“Cari amici,

Torno a scrivervi anche quest’anno la lettera a cui ormai siete abituati quando sta per succedere qualcosa di grande. Manca poco.

Dopo un anno surreale, difficile per tutti, stasera tornerò finalmente sul palco. Il palco più importante d’Italia, quello dell’Ariston, per onorare l’invito del direttore artistico Amadeus.

Questa volta il mio ruolo sarà diverso: non sarò un concorrente, non gareggerò per piazzare un brano in classifica.

Mi esibirò per il settore dello spettacolo ferito e vessato, per voi amici giornalisti, per le persone che lavorano per me, per tutti voi.

Sarò un velo di mistero sulla vita,

Sarò la solitudine nascosta in un costume da palcoscenico,

Sarò sessualmente tutto,

Genericamente niente.

Sarò esagerazione, teatralità, disinibizione.

Sarò peccato e peccatore.

Porterò un messaggio del mondo all’umanità

E chiederò che Dio ci benedica.”