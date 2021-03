Sanremo 2021 pagelle prima serata a cura di Fabio Fiume.

Ammetto subito che il livello delle canzoni quest’anno mi è sembrato, a primo ascolto medio buono. S’intenda, non tutti i pezzi mi piacciono, ma li ho trovati senz’altro funzionali per le carriere degli artisti, tanto che la differenza, a mio avviso, in questa prima serata del Festival l’han fatta la pulizia dell’esecuzione.

Nessuna insufficienza è comunque grave. Mi riservo d’ascoltare ancora ed ancora. Queste per il momento le pagelle del primo gruppo di artisti partendo dal riascolto delle Nuove proposte.

Gaudiano – Polvere da sparo

Buona voce. Non chiarissimo nel testo, probabilmente per scelta interpretativa. Buono lo special musicale che segue l’inciso, rafforzandolo.

Sei ½

Elena Faggi – Che ne so

Leggera, carina, un po’ prima Arisa. Sicuramente il pubblico avrebbe accompagnato al meglio un pezzo così allegro che, chiaramente, ci perde un po’.

Sei

Avincola – Goal

Apparenza surreale, discorso invece proprio concreto, quotidiano. L’intonazione è in più di un punto precaria, però la canzone non perde il suo potenziale. Sfizioso ma non trascendentale.

Sei +

Folkast – Parlami

In questa canzone, che pur non è affatto brutta, sento parecchi richiami, parecchi già sentiti. Le alte scricchiolano prima di trovare la giusta potenza, poi trovata

Sei

