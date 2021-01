Sanremo 2021 Fedez e Francesca Michielin in arrivo la risposta ufficiale da parte della Rai sul caso squalifica.

Come è ormai noto (ne hanno parlato tutte le testate e i siti web) a partire da ieri la Rai e Sony Music, etichetta discografica di Fedez e Francesca Michielin si sono confrontate su quanto accaduto nella giornata di ieri.

Per errore infatti Fedez ha pubblicato sulla propria pagina Instagram un video di 7 secondi in cui si poteva ascoltare parte del brano presentato in gara al Festival di Sanremo 2021, Chiamami per nome (vedi qui).

Tra poco arriverà una nota ufficiale da parte della Rai con la decisione presa al riguardo di un eventuale squalifica. Possiamo anticiparvi che la coppia non sarà squalificata in quanto per i soli sei secondi che si sono potuti ascoltare del brano, questi non perde la caratteristica di “canzone nuova” prevista dal regolamento.