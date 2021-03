Sanremo 2021, nonostante le difficoltà, prosegue nel suo rito. Una liturgia sperimentata negli anni e che anche in questa strana edizione si sta celebrando.

Al termine della prima conferenza stampa del lunedì, la tradizione vuole che i giornalisti accreditati assistano alla prova generale. L’occasione per ascoltare tutte le canzoni in gara interpretate dagli artisti con l’accompagnamento dell’Orchestra.

L’emergenza sanitaria e le rigide regole imposte dal protocollo non ha permesso alla stampa di assistere alle prove dal Teatro Ariston, ma è stato predisposto un collegamento audio – video dalla Sala De Santis del Casinò di Sanremo.

Il secondo ascolto dei brani in gara (Qui il nostro parere dopo il promo) conferma quanto già affermato tre settimane fa.

Il lavoro svolto dal Direttore Artistico Amadeus nella scelta dei 26 pezzi è stato eccellente.

SANREMO 2021 – LE PROVE PRIMA DEL DEBUTTO DEL FESTIVAL

Dal maxischermo allestito in Sala Stampa abbiamo assistito a uno spettacolo musicale e televisivo di livello molto alto.

Il palco futurista creato da Gaetano e Chiara Castelli ha una resa realmente speciale e gli effetti visivi presenti durante le canzoni lo avvicinano ancora di più a un’idea eurovisiva e internazionale. Un’idea sulla quale si lavora da anni e che quest’anno ha raggiunto livelli qualitativi importanti.

Un effetto scenico che sorprenderà il pubblico e che non fa altro che esaltare i messaggi evocati dai brani.

Il secondo ascolto dei brani non fa che cementare un’idea che si sta facendo largo.

Il Festival di Sanremo 2021 sta fotografando la musica italiana in un momento estremamente complicato. Una celebrazione di un ricambio generazionale certificato da classifiche che vedono gli artisti più giovani e rappresentanti di diversi generi musicali nelle prime posizioni.

Gli arrangiamenti orchestrali impreziosiscono dei brani che hanno uno sguardo ben orientato verso il futuro, non snaturandoli, ma rendendoli unici.

Tra gli artisti in gara si avverte l’emozione. Aiello, il primo a provare, mostra la sua commozione al termine dell’esibizione, ma è tangibile la voglia di tornare a suonare dal vivo.

Un fiume di musica che scorre tra diversi generi in cui si riconoscono, comunque, le peculiarità di ognuno dei 26 artisti in gara.

Ogni brano ha una storia che merita attenzione e ogni performance racchiude una capacità di portare avanti una narrazione che non si chiude nei tre minuti e mezzo del brano, ma che ti trasporta fuori e dentro una lacrima e un sorriso. Qualche anno fa un poeta moderno scriveva che ‘l’emozione non ha voce‘, ma in questo caso la voce è solo uno dei tentacoli in grado di regalare un sentimento positivo. Uno spiraglio di luce in un tunnel da cui speriamo presto di uscire.

L’appuntamento è da martedì 2 marzo sul palco dell’Ariston, per un Festival che dal punto di vista musicale ha davvero fatto centro!