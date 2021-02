Il Festival di Sanremo 2021 prenderà il via martedì 2 marzo, tra meno di due settimane. Dopo l’annuncio della positività di Moreno Il Biondo, componente degli Extraliscio (ne abbiamo parlato Qui), sono molti i gruppi che pensano di manifestare nella Città dei Fiori, per attirare l’attenzione dei media.

Come riportato dall’Ansa, il 24 febbraio partirà da Milano una carovana di lavoratori dello Spettacolo facente parte dell’Associazione L’Ultima Ruota.

Il viaggio di 300 chilometri, che i manifestanti effettueranno a bordo di una bicicletta, sarà diviso in 6 tappe. La carovana su due ruote effettuerà tappe in piazze, scuole, musei e teatri.

In occasione dell’ultima tappa, in partenza da Laigueglia, si unirà al viaggio l’ex ciclista professionista Bruno Zanoni, l’ultima maglia nera del Giro d’Italia.

L’obiettivo è quello di porre all’attenzione del Governo le difficoltà che il settore della musica e dello spettacolo sta attraversando.

SANREMO 2021 – PROTESTE NELLA CITTA’ DEI FIORI

Secondo quanto riportato da Sanremo News, sono molti i ristoratori che nella settimana del Festival vorrebbero manifestare davanti all’Ariston con l’obiettivo di bloccare la kermesse canora.

“Ristoranti, cuochi, camerieri e tutti gli addetti al settore: facciamo vedere che abbiamo le palle, blocchiamo il Festival.”

In Piazza Colombo, invece, è prevista una manifestazione dell’Associazione Fieristi Italiani.

Una situazione non semplice che dovrà essere affrontata anche dalle Istituzioni proprio nei giorni in cui la musica italiana vorrebbe ripartire in una situazione che non normale non è, ma che si spera possa rappresentare un sostegno in un momento ancora complicato e sulla cui fine non c’è certezza.