Sanremo 2021 Pagelle terza serata a cura di Fabio Fiume.

E’ circa una decina di anni che è stata creata questa terza serata che a volte è di cover, altre di rivisitazioni dei pezzi in gara. Solo da un paio d’anni invece questa serata contribuisce alla gara e, sinceramente, credo che non sia cosa buona e giusta. Sanremo è infatti una gara tra canzoni inedite, non una scatola in cui porta peso anche una canzone che scegli dal passato e che ha un peso specifico diverso da quella che porti in gara.

Detto questo eccovi come sempre le pagelle, anche di questa serata.

