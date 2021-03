Sanremo 2021 pagelle della seconda serata a cura del Critico musicale Fabio Fiume.

E anche la seconda serata del Festival Di Sanremo è andata. Si sono esibiti altre 4 nuove proposte che si sono contese gli ultimi due posti in finale ( tutti uomini tra l’altro i finalisti ) e gli altri 13 big. Ammetto di aver riconosciuto in queste 13 nuove canzoni parecchie assonanze con cose note. Nulla di così grave; semplici richiami.

E come sempre però non vi faccio mancare le pagelle.

Nuove Proposte

WrongOnYou – Lezioni di volo

La canzone pop per eccellenza. Quella fatta bene, suonata per prima cosa. Strofe di preparazione ed inciso davvero incisivo, che si ricorda e si ricanta. Per tutte le generazioni.

Sette ½

Greta Zuccoli – Ogni Cosa Sa Di Te

Interpretazione di classe per una canzone di buona melodia, un filo old school, ma che permette alla cantante di far apprezzare la sua voce dal colore particolare.

Sette

Davide Shorty – Regina

Un po’ John Legend, un po’ un qualsiasi rapper con lui per un feat, un po’ tanto motown, Shorty si muove a suo agio su queste tematiche. Live però il pezzo qualcosa la perde.

Sei +

Dellai – Io sono Luca

Pezzo easy che potrebbe avere il suo futuro radio, ma cantato davvero male con parole mangiate e confuse. Il secondo fratello poi è più di disturbo nell’esecuzione che altro.

Cinque

BIG

Orietta Berti – Quando ti sei innamorato

Classica come può essere classico il classico. Però cosa si vuole da Orietta? La sua cifra stilistica è questa. Grande melodia per grandi aperture vocali. Lei sempre perfetta. Il suo compito è svolto e pure bene.

Sei

Bugo – E invece si

No, non ha la forza evocativa che mi aspettavo. Lui si sfoga, si libera su un discorso di fiati. Un po’ “vaschiano” in generale il fare, ma senza quella potenza. Mi aspettavo tanto di più.

Cinque

Gaia – Cuore amaro

Nei tempi moderni Gaia è perfetta perché tiene testa alle mode non seguendole ma mettendoci dell’arte, della personalità, un’idea sua di musica. Il pezzo però non va oltre la piacevolezza dell’orecchiabilita’.

Sei

Lo Stato Sociale – Combat pop

Geniali, con palco riempito in ogni spazio. Piacevoli perché musicalmente ricchi, anche se pezzi come questo invecchiano presto e dopo che l’hai sentito 3/4 volte e capito, non lo senti più.

Per adesso però…

Sette ½

La Rappresentante Di Lista – Amare

Più di un cambio d’intenzione in questo pezzo. Voce potente e diversa dal solito, particolare come vari strumenti utilizzati. Piacevole e radiofonica. Li, in radio, di sicuro guadagnerà ulteriore spinta.

Sei ½

Malika Ayane – Ti piaci così

Elegante, sinuosa e particolarmente addentro a questa melodia a metà tra la sua classe e i nuovi territori elettronici che frequenta da un po’. Interpretazione sicura e potente.

Sette

Ermal Meta – Un milione di cose da dirti

Ballata che parte intima e si solleva in un crescendo emozionale che Ermal sa sostenere sia in pienezza vocale che nelle note più soffuse. Camminerà nella sua storia musicale.

Sette

Extraliscio & Davide Toffolo – Bianca luce nera

Stralunato miscuglio di cose, però ben amalgamate tra loro. È una zuppa con parecchi ortaggi e verdure che però forniscono un retrogusto piacevole. Corona il tutto una grande arte da musicisti.

Sette

Random – Torno a te

Il rap è alle spalle? Random si propone in versione romantica con una ballata piuttosto tradizionale nelle ripartizioni metriche, meno nel modo di cantare, figlio di una matrice attuale più sporca e, come spesso dico, più svogliata. Riuscita a metà.

Cinque ½

Fulminacci – Santa Marinella

Lampi di cantautorato più classico, un po’ 70 nella costruzione, un po’ 90 nell’apertura dell’inciso. Anche l’intonazione è decisamente da cantautore. Non indispensabile a primo ascolto comunque, anche se ammetto di volerla riascoltare per potermi ricredere.

Cinque

Willie Peyote – Mai dire mai

Torna al rap nelle strofe Peyote, mentre riecheggia un po’ il Silvestri di una ventina d’anni fa per l’inciso, come intenzione. Il pezzo funziona nell’insieme ma le strofe con l’orchestra sono poco comprensibili. Testo con parecchie verità assolutamente attuali. Però trotta.

Sette

Gio Evan – Arnica

È una lettera della propria vita, racconto musicato che ha momenti poetici ed altri più realistici e quotidiani. La forma canzone lascia il passo all’interpretazione sentita e personale. Tendente al positivo ma da riascoltare per esserne certo.

Sei =

Irama – La genesi del tuo colore

Rinuncia definitivamente ( forse ) alla sua parte cantautorale per un pop elettronico da classifica, pieno di effetti anche sulla voce. Pezzo gradevole e fortemente radiofonico non gareggia al Festival ma come tormentone post Sanremo. Impossibile star fermi su questo sound.

Sei ½

OSPITI

Laura Pausini

La nostra star nel mondo oggi canta il pezzo che l’ha nuovamente consacrata fuori dai nostri confini. Ed il pezzo è bello ed è interpretato con sentimento ed emozione tangibile. Simpatico, ma stranamente breve, il siparietto dance, anche se… Laura perdonami ma lo dico per riaccendere il faro su una bravissima cantante dimenticata, Jenny B su certe situazioni era un’altra cosa.

Il Volo & Andrea Morricone

Melodie d’altri tempi eppur così nostre e presenti. Morricone è legge nel mondo. I ragazzi de’ Il Volo sono emozionanti qui, specie Ignazio Boschetto che trattiene la luce negli occhi per qualcuno di speciale. Forza Ignazio.

Elodie

Bella prova da artista completa. Le sue canzoni si mescolano con repertori di Raf, Loredana Bertè, Madonna, Gianna Nannini, Spagna, Raffaella Carrà,Beyoncè, Mahmood in maniera precisa e da puro spettacolo.

Brava e bella. Esecuzioni finali poi con Fiorello, da buona presenza e quella su una Mina Jazz di grande respiro per accendere i colori dei piccoli club.

Gigliola Cinquetti, Fausto Leali & Marcella

Tre interpreti senza tempo per la storia di Sanremo attraverso le loro canzoni, sempre verdi, sempre di tutti. Perché queste canzoni le conoscono anche i giovanissimi e passano indenni gli anni. Una ne ha addirittura 57!

Gigi D’Alessio con Enzo Dong, Ivan Granatino, Lele Blade & Samurai Jay

La nuova realtà musicale di Gigi portata qui come ospite. Il pezzo avrebbe avuto bisogno del pubblico, perché è quel classico popolare su cui è facile incalzare la folla. Il brano è piuttosto modesto ma ha di buono il portare dei giovani artisti con lui, che magari quel palco lo sognano ed oggi han fatto un piccolo passo verso…