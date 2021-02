Sanremo 2021 La Rappresentante Di Lista Amare. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla partecipazione di La Rappresentante Di Lista a Sanremo. Testo, significato del brano, duetto e cover, intervista video e album.

Per La Rappresentante Di Lista quella del 2021 è la prima partecipazione in gara al Festival di Sanremo.

LA RAPPRESENTANTE DI LISTA AMARE Significato della canzone

“È una canzone che parla di corpi, di vita, di comunità. Della ricerca di una rinascita, di un senso di libertà e d’amore.

La canzone avrà più o meno le sonorità che stiamo cercando da anni nel nostro percorso musicale che poi troveremo anche nel nostro disco. E’ una canzone classica che poi esplode nel ritornello con molta energia.

Ci avviciniamo a questo Festival con curiosità. Ci portiamo dietro i segni di un periodo devastante per l’essere umano, complicato, di crisi, ma per questo motivo anche di crescita. Ci sono stati degli errori che si sono fatti e molto probabilmente dovremo risorgere e questo mi emoziona molto.

Su quel palco vedo già qualcosa in quella direzione. La musica è un grandissimo strumento per cambiare le cose.

In questo periodo le cose che più ci sono mancate sono quelle più semplici e quotidiane, ma anche il confronto. Stare soli è stato molto pesante.”

testo della canzone

Testo: Veronica Lucchesi, Dario Mangiaracina – Musica: Veronica Lucchesi, Dario Mangiaracina, Dardust, Roberto Cammarata

Edizioni: Universal Music Publishing Ricordi – Woodworm Publishing Italia

Ogni volta che nella mia vita

Non pensavo di essere abbastanza

Come un vuoto dentro la mia testa

Un incendio dentro la mia stanza

Come un sole che non sorgerà

Dal riflesso dei miei occhi stanchi

Io corro e poi corro

Piango e poi piango

Amare senza avere tanto

Urlare dopo avere pianto

Parlare senza dire niente

Come il sole, mi consolerà

Amare senza avere tanto

Urlare dopo avere pianto

È come l’aria che non finirà

Ogni volta che stai bene

Vorrei essere tutto

Potrei essere niente

Nella strada infinita

La paura è la vita

Apro gli occhi e vedo l’universo

Tra la gente che non crede

Che sognarlo era diverso

Amare senza avere tanto

Urlare dopo avere pianto

Parlare senza dire niente

Come il sole, mi consolerà

Amare senza avere tanto

Urlare dopo avere pianto

È come l’aria che non finirà

Ogni volta che stai bene

Ho su di me

Un desiderio Amare senza avere tanto

Urlare dopo avere pianto

Parlare senza dire niente

Come il sole, mi consolerà

Amare senza avere tanto

Urlare dopo avere pianto

È come l’aria che non finirà

Ogni volta che stai bene

Ho su di me

Un desiderio profondo

Ho dentro me

Tutti i sogni del mondo

Amare senza avere tanto

Urlare dopo avere pianto

Parlare senza dire niente

Come il sole, mi consolerà

Amare senza avere tanto

Urlare dopo avere pianto

È come l’aria che non finirà

Ogni volta che stai bene

come l’aria che non finirà

Ogni volta che stai male

​La cover

Nella serata del 4 marzo La Rappresentante Di Lista si esibiranno con Donatella Rettore sulle note di Splendido splendente.

Il disco

Titolo: My mamma

Data di uscita: 5 marzo

Etichetta: Woodworm – Numero uno

Formati in uscita: Cd, vinile, vinile autografato, Bundle Cd+T-Shirt La copertina è dell’artista palermitana Manuela Di Pisa lasciandosi ispirare dal realismo audace dell’opera più celebre di Gustave Courbet L’origine del mondo. Tracklist:

