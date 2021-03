Sanremo 2021: ecco le 43 video interviste realizzate da All Music Italia al Festival

Sanremo 2021 interviste. Dopo averle pubblicate separatamente nella settimana del Festival, e nei giorni precedenti, andiamo a riassumere in un unico articolo l’enorme lavoro svolto da Simone Zani per All Music Italia durante il Festival di Sanremo.

Su 34 cantanti in gara, 26 Campioni e 8 Nuove proposte, Zani ha intervistato per noi 31 artisti mancano all’appello:

Annalisa (per volere della sua casa discografica)

(per volere della sua casa discografica) Avincola (intervistato settimane prima del Festival qui )

(intervistato settimane prima del Festival ) Madame (in arrivo nei prossimi giorni per concessione di Sugar Music)

Con alcuni di loro abbiamo realizzato anche più di un’intervista (le trovate tutte qui sul nostro canale YouTube)

Ma non solo, All Music Italia ha intervistato anche alcuni ospiti, produttori e duettanti (li trovate nella seconda parte di questo articolo) per un totale di ben 43 video interviste. Andiamo a riscoprirle e rivederle.

CANtANTI IN GARA

AIELLO

ARISA

BUGO

COLAPESCE DIMARTINO

COMA_COSE

DAVIDE SHORTY

DELLAI

ELENA FAGGI

ERMAL META

EXTRALISCIO

FASMA

FOLCAST

FRANCESCA MICHIELIN & FEDEZ

FRANCESCO RENGA

FULMINACCI

GAIA

GAUDIANO

GHEMON

GIO EVAN

GRETA ZUCCOLI

IRAMA

LA RAPPRESENTANTE DI LISTA

LO STATO SOCIALE

MALIKA AYANE

MANESKIN

MAX GAZZÈ

NOEMI

ORIETTA BERTI

RANDOM

WILLIE PEYOTE

WRONGONYOU

Clicca su continua per le interviste ad ospiti, duetti e autori.