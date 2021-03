La conferenza stampa del lunedì è il momento in cui prende ufficialmente il via il Festival di Sanremo 2021. Di sicuro non si può parlare di vera e propria rinascita, ma l’emozione negli occhi dei protagonisti della kermesse suggerisce che quello a cui assisteremo sarà davvero un avvenimento unico, speciale e irripetibile.

In una Sala Stampa organizzata e attrezzata nella Sala De Santis del Casinò di Sanremo si è svolto il consueto appuntamento alla presenza del conduttore e Direttore Artistico Amadeus, Fiorello, il Direttore di Rai 1 Stefano Coletta e il vicedirettore Claudio Fasulo e il Sindaco di Sanremo Alberto Biancheri.

“Il Festival è nato qui 70 anni fa. Una creatura che ogni tanto torna a casa.”

Il Sindaco di Sanremo Alberto Biancheri, come di consueto, fa gli onori di casa, in una città diversa rispetto al solito, ma ugualmente disposta ad accogliere artisti e addetti ai lavori.

“Nonostante sia una conferenza stampa insolita, sarà comunque un Festival importante. Abbiamo sempre voluto dire sì a Sanremo 2021, nonostante organizzarlo non sia stato per niente semplice. Non fare il Festival sarebbe stata la scelta più facile, ma anche una sconfitta per tutti. Vorrei ribadire che il Festival da al territorio una promozione enorme. Grazie a Sanremo 2021 molte strutture alberghiere hanno potuto riaprire dopo un anno di chiusura e difficoltà.” Il Festival darà al pubblico 5 serate di serenità, un modo per distrarsi e celebrare il nostro paese, in un momento per noi così complicato. “La musica deve ripartire in serenità.”

Il Festival di Sanremo 2021 avrà grande spazio nei palinsesti Rai.

“E’ il nostro orgoglio aziendale!”

Afferma il Vicedirettore di Rai 1 Claudio Fasulo, che conferma l’ottima partenza di Prima Festival con uno share di poco inferiore al 20%.

Il Festival vivrà anche su Rai Play con le serate, le clip e le conferenze stampa degli artisti, ma anche sui social grazie al filtro ‘canta Sanremo’ che lo scorso anno è stato molto apprezzato dagli utenti.

Su Rai Italia, il canale visibile nei 5 continenti, il Festival sarà commentato da Monica Marangoni e Stefano Palatresi.

LE PAROLE DEL DIRETTORE DI RAI 1 STEFANO COLETTA

Il Direttore di Rai 1 Stefano Coletta ha ribadito il ruolo del servizio pubblico, ma anche la capacità di Amadeus di creare 5 serate di assoluto livello.

“Siamo qui con la passione di sempre e ringraziamo chi ha lavorato per rendere possibile il Festival di Sanremo 2021. Il servizio pubblico ha il compito di consegnare anche una quota di leggerezza ed evasione. Una spensieratezza che sanno interpretare bene Amadeus e Fiorello. Tutta la costruzione delle 5 serate è orientata verso il pubblico. Una narrazione pensata per chi ha bisogno di evasione. Questo sguardo a cui ha lavorato la squadra di Rai 1 ci sorprenderà. Ci verrà regalato un bellissimo spettacolo, anche perchè stiamo lavorando con serenità nonostante tutti i protocolli. Amadeus ha fatto un gran lavoro sotto diversi punti di vista. Anche questo Sanremo musicalmente è contemporaneo e ci farà scoprire alcune sorprese. Evviva Amadeus e Fiorello e la 71° di Sanremo!”

AMADEUS

“Sono felice! Adesso per me inizia il Festival di Sanremo. È passato un anno, ma sembra ne siamo trascorsi 4 o 5. Provo un’emozione diversa. Ringrazio chi ha fortemente voluto questo Festival e chi ha lavorato con me. Stamattina quando ho saputo che la Sardegna è la prima regione italiana in zona bianca ho esultato. La normalità è straordinaria. Provo una gioia immensa e spero che il Festival di Sanremo 2021 rappresenti l’inizio di tante cose belle. Siamo pronti per proporvi 5 serate di intrattenimento e serenità. 5 serate di belle canzoni. È tutto ancora più bello rispetto a come ce lo siamo immaginato. Sarà un Sanremo che ci regalerà forza, energia. Ho sempre pensato che regalare 5 serate di intrattenimento non sia una mancanza di rispetto. La costruzione del Festival è stata pensata credendo che che oggi saremmo stati fuori dall’emergenza. Purtroppo non è così. Il Festival è stato modificato di volta in volta, ma molte cose si sono fatte dal 4 febbraio. Tutti i settori stanno soffrendo e la solidarietà è importante. Sanremo non può risolvere i mali del mondo. Sono le persone e le istituzioni che devono fare in modo che si riparta da Sanremo. Molti degli artisti in gara si sono emozionati perchè è da un anno che non suonano dal vivo. Ci auguriamo, quindi, che tutto riparta da qui. Bisogna affrontare seriamente la questione.”

Un Festival a suo modo rivoluzionario.

“Sanremo ha il dovere di guardare il passato, ma soprattutto il presente e il futuro. Nel 1961 e nel 1962 è stato così e si è assistito a un Sanremo rivoluzionario. Io penso sempre alle canzoni. Parto da quello. Non mi interessa se chi la propone canta da 6 mesi o da 60 anni!”

Il Direttore Artistico ha poi ricordato come i 26 Big e gli 8 Giovani saranno suddivisi nelle prime due serate (Qui l’elenco).

