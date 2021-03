Sanremo 2021 prima serata. In questo articolo, dopo il resoconto della serata (che trovate qui) spazio ai Top & Flop secondo la redazione di All Music Italia e alla classifica della nostra giuria popolare su Telegram.

Per l’occasione infatti All Music Italia ha raccolto una giuria popolare su Telegram in cui si votano tutte le esibizioni (potete iscrivervi qui). Qui i risultati della votazione dei giovani.

Clicca su continua per conoscere i Top e Flop della redazione su Sanremo 2021 prima serata e la classifica della nostra giuria.