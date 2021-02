Sanremo 2021 è ormai alle porte! Amazon, per permettere ai suoi utenti di seguirlo al meglio, ha creato un format Amazon Music PreShow condotto da Hell Raton insieme a Kurolily.

Amazon ha preparato una serie di contenuti e di sorprese grazie ai quali i clienti potranno vivere la calda ed elettrizzante atmosfera sanremese ovunque si trovino.

Dal 2 al 7 marzo, live dall’Amazon Music Café, l’headquarter milanese di Amazon Music, Hell Raton sarà il conduttore di Amazon Music PreShow, un format originale live sul canale Twitch di Amazon Music.

Dalle ore 19:00 alle ore 20:00 Manuelito commenterà in diretta le performance degli artisti in gara, chiacchiererà con loro, lancerà sondaggi e concorsi per tutti coloro che saranno collegati e condividerà gli highlight della giornata.

SANREMO 2021 AMAZON

In attesa dell’inizio di Sanremo 2021, e durante l’evento, Alexa è l’alleata perfetta per non perdere nemmeno una notizia, un insight o una chicca sul Festival.

Ecco cosa possono chiederle i clienti.

Le pagelle di Alexa: “Alexa, commenta Sanremo!”

Durante ogni puntata di Sanremo 2021 i clienti quest’anno potranno chiedere ad Alexa di commentare lo show live. Per scoprire cosa pensa Alexa di esibizioni, canzoni in gara, presentatori ed ospiti, sarà sufficiente pronunciare “Alexa, commenta Sanremo” e Alexa darà la sua valutazione senza risparmiarsi in battute e pagelle su ciò che accadrà durante la diretta.

Un ospite speciale: per ripercorrere i momenti salienti delle serate, Alexa quest’anno si collegherà con un ospite decisamente speciale. Basterà chiedere “Alexa, collegati con Manuelito” e si potrà ascoltare un commento giornaliero del produttore discografico, nonché giudice di X-Factor 2020.

Hell Raton passerà in rassegna tutti gli highlights dello show delle canzoni in gara.

Alexa opinionista: “Alexa, chi vincerà Sanremo?”

Alexa ha gusti musicali ben definiti. Chiedendole “Alexa, chi vincerà Sanremo?” darà il suo giudizio: riuscirà a indovinare il vincitore di quest’anno?

Domandandole, infine, cosa ne pensa di un artista, come ad esempio “Alexa, ti piace Madame?”, esprimerà opinioni e preferenze sui cantanti della settantunesima edizione del Festival.

Ma si può anche ripercorrere il passato del Festival. Basta chiedere “Alexa, metti la radio Sanremo Classici” oppure “Alexa, metti la playlist Sanremo Anni 80”.