Un nuovo nome si aggiunge all’elenco di ospiti del Festival di Sanremo 2021. Durante la seconda serata, in programma mercoledì 3 marzo, salirà sul palco Gigi D’Alessio.

Il cantautore napoletano, che proprio qualche giorno fa ha festeggiato il 54° compleanno, ha fatto un regalo ai suoi fans pubblicando un nuovo brano.

“Stavolta per il mio compleanno la sorpresa l’ho fatta io a voi!”

È, infatti, uscito Guagliune, il nuovo singolo realizzato insieme a Enzo Dong, Ivan Granatino, Samurai Jay e Lele Blade. Un pezzo che rinnova il percorso intrapreso lo scorso settembre con la pubblicazione di Buongiorno, disco che ha debuttato in vetta alla classifica Fimi.

Gigi D’Alessio sarà accompagnato sul palco dell’Ariston dai compagni di viaggio tutti di origine campana.

SANREMO 2021 – GIGI D’ALESSIO

Gigi D’Alessio qualche giorno fa ha ricordato sui social la sua seconda partecipazione in gara al Festival. Correva l’anno 2001 e il cantautore si presentò sul palco con Tu Che Ne Sai. Il suo pezzo, dato per favorito alla vigilia, si piazzò soltanto all’ottavo posto.

In totale l’artista ha partecipato a 5 Festival di Sanremo ottenendo il quarto posto nel 2012 come miglior risultato. Quell’anno presentò Respirare insieme a Loredana Bertè.

Gigi D’Alessio è in gara al Festival di Sanremo 2021 in veste di autore, in quanto ha scritto Potevi Fare di Più, il pezzo interpretato da Arisa.

Foto di Fabrizio Cestari