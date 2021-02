Sanremo 2021 duetti. Nelle scorse ore è iniziata a circolare una lista (alcuni di dicono più di una) relativa ai duetti del venerdì del Festival di Sanremo 2021.

Questa fantomatica lista vedrebbe duettare Annalisa con Alfa, Arisa con Giovanni Caccamo, Bugo con Pierdavide Carone, Ermal Meta con Fabrizio Moro, Fasma con Rocco Hunt, Renga con Mietta, Fulminacci con Gazzelle, Ghemon con Patty Pravo, Irama con Bravi, Madame con Mondo Marcio, Noemi con Mahmood, Orietta Berti con Massimo Ranieri, Random con i Finley e Willie Peyote con Franco126… tutto completamente fake, una lista messa in giro da qualche buontempone che anche All Music Italia può smentire essendo a conoscenza di alcuni nomi reali (per esempio Ermal con un cantautore fresco di pubblicazione album e la Berti con un duetto tutto al femminile, giusto per citarne alcuni).

Ma a dissolvere ogni sospetto è stato il direttore artistico del Festival di Sanremo 2021, Amadeus, durante l'incontro con la stampa per l'ascolto in anteprima dei brani della kermesse.