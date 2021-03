Sanremo 2021 Extraliscio feat. Davide Toffolo… una sorpresa nella quarta serata.

Questa sera, venerdì 5 marzo, per la semifinale del Festival di Sanremo, gli Extraliscio e. Davide Toffolo non saranno da soli sul palco.

Al loro fianco infatti una coppia di ballerini formata da padre e figlia: Bruno Malpassi (80 anni, classe 1941) e Monia Malpassi.

Bruno Malpassi è un maestro di balli tradizionali romagnoli, fondatore e presidente del Gruppo Folk Italiano alla Casadei. Da anni porta la tradizione Romagnola in giro per l’Italia e all’estero, preparando nuovi ballerini affinché la tradizione romagnola non vada perduta.

Nel 2019 ha ricevuto il “Premio del folklore” da Giuseppe Conte. Bruno è anche tra i protagonisti del film di Elisabetta Sgarbi Extraliscio – Punk da balera (presentato in anteprima a settembre 2020 alla Mostra del Cinema di Venezia e, in questi giorni, ripresentato al Festival Internazionale del Cinema di Berlino, un’opera candidato ai Nastri D’Argento che arriverà al cinema distribuito come evento da Nexo Digital nella primavera/estate 2021).

Già nella serata di mercoledì, gli Extraliscio feat. Davide Toffolo hanno ospitato i ballerini riminesi, classe ’95, Elisa Fuchi e Christian Ermeti che hanno ballato sulle note di Bianca Luce Nera. Il connubio canto / danza si è ripresentato ieri sera, giovedì, quando sono saliti sul palco dell’Ariston i ballerini di polka chinata Loris Brini e Antonio Clemente che si sono esibiti su Medley Rosamunda.