Sanremo 2021, è ufficiale: Irama in gara con il video registrato alle prove

Il caso della positività di un componente dell’entourage di Irama costringe il cantautore a cambiare i piani, ma non sarà eliminato dal Festival di Sanremo 2021.

Questa mattina in conferenza stampa il Vicedirettore di Rai 1 Claudio Fasulo aveva confermato la positività al tampone PCR di due persone che fanno parte dello staff e che seguendo il regolamento l’artista non avrebbe più potuto prendere parte alla gara.

Amadeus, invece, ha parlato della sua proposta di consentire a Irama di prendere parte al Festival anche se con un video dell’esibizione registrata durante le prove.

Una decisione accettata dalle etichette discografiche degli altri 25 artisti in gara e che serve a tutelare un lavoro di mesi.

“Abbiamo iniziato questa avventura per il Festival di Sanremo 2021 seguendo ogni indicazione.”

Queste le prime parole pronunciate da Irama in conferenza stampa, momento in cui è stato confermato che oltre al parrucchiere del quale già si è parlato in precedenza è positivo al Covid-19 anche un fonico che fa parte dello staff. Tutti gli altri componenti, compreso Irama, sono negativi.

E’ quindi confermato che l’artista osserverà il periodo di quarantena, ma la sua partecipazione sarà garantita grazie alla trasmissione di un video registrato durante le prove.

In prova come è noto non si da il massimo e gli artisti non prestano mai troppa attenzione all’esibizione, ma più ai tanti altri elementi in gioco.

“Sono grato a tutti gli altri artisti in gara che hanno accettato la mia partecipazione in questa maniera così ibrida. Loro accettano di confrontarsi con me che non canto sera per sera, non rischio quindi di sbagliare.

Non so se un tipo di esibizione come questa sia un vantaggio o uno svantaggio. Non sono uno stratega. Quello che è certo è che avrei preferito evitare questo tipo di situazione. Se mi dicessero che posso presentarmi in diretta… ci andrei subito! Senza pensarci!

Sarà sicuramente diverso anche perchè nelle serate avevamo pensato a diversi dettagli che non potremo mettere in scena. Alle prove non mi sono presentato con un look da gara.”