Mancano pochi giorni all’inizio del Festival di Sanremo 2021 e nonostante la Liguria si appresti a cambiare colore e a diventare gialla, la Città dei Fiori adotterà misure davvero restrittive per evitare assembramenti e mantenere i contagi sotto controllo.

Proseguono le prove e pian piano stanno arrivando in Riviera i tanti addetti ai lavori che seguiranno la manifestazione. Come da protocollo, tutti dovranno sottoporsi a un tampone rapido prima di ritirare il pass. Un test necessario e da ripetere più volte durante la settimana sanremese.

Secondo quanto riportato da Sanremonews una ballerina che avrebbe dovuto esibirsi sul palco con Elodie e un tecnico di Radio Rai sono risultati positivi al tampone rapido.

SANREMO 2021 – TAMPONI, TEST E PROTOCOLLO

Le due persone risultate positive al test sono state poste in isolamento, così come previsto dal protocollo. Una misura necessaria in attesa di ulteriori accertamenti.

Nei giorni scorsi Moreno Il Biondo, componente degli Extraliscio, era risultato positivo al tampone rapido. Il PCR, invece, certificò l’effettiva negatività al Covid-19.

I due componenti dei Dellai, in gara nella sezione Nuove Proposte, hanno, invece, sconfitto il virus e potranno essere regolarmente in gara.

Intanto, dopo le polemiche dei giorni scorsi, è tornato a parlare il Governatore della Regione Liguria Giovanni Toti.

“A Sanremo restano chiusi i parchi e altri luoghi pubblici, ma speriamo di riuscire comunque a dare alle famiglie una parvenza di normalità.”

Nella Città dei Fiori durante la settimana del Festival sono numerose le regole anti-assembramento da rispettare. Clicca su Continua per leggerle.