La partecipazione di Irama al Festival di Sanremo 2021 è a rischio? La risposta è sì, anche se…

Ieri si era diffusa la notizia della positività al Covid di un componente dello staff del cantautore dopo un tampone rapido.

Tale condizione è stata confermata dal tampone PCR che ha evidenziato una seconda positività al Covid nello staff. Onor del vero Irama non è positivo, ma il protocollo sanitario prevede una quarantena di 10 giorni, oppure 14 in caso di variante inglese.

Il regolamento a questo punto imporrebbe il ritiro. Ma il Direttore Artistico Amadeus ha trovato una soluzione.

L’ASL di Imperia ha, quindi, imposto la quarantena per Irama e per tutti gli altri componenti dell’entourage dell’artista.

Il Direttore Artistico Amadeus ha, però, in mente una soluzione.

“Siamo in una situazione di emergenza e lo sappiamo, ma questa notte alle tre e mezza mi è venuta in mente una soluzione per tutelare il ragazzo.

Non è giusto che un artista viva il Festival con la Spada di Damocle di una squalifica per una situazione che non dipende da lui.

Per questo motivo proporrò a tutti i cantanti in gara una modifica del regolamento.

Invierò una proposta in cui chiedo a tutti la possibilità a Irama di gareggiare mostrando il video dell’esibizione registrata durante le prove.

Così per oggi e per i prossimi giorni. Le prove si sono svolte senza pubblico, così come le serate. Non ci sarebbe un vantaggio o uno svantaggio, ma solo un modo per tutelare il grande lavoro delle case discografiche.

Nel pomeriggio invierò a tutti la proposta e se mi daranno l’ok procederemo.

Avremmo potuto pensarci? Sì, è vero. Ma in cuor mio pensavo che non sarebbe mai successo. Il caso Irama potrebbe accadere ancora prima della fine del Festival ed è per questo che ho immaginato questa soluzione.”