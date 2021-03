Sanremo 2021 classifica video YouTube.

A tre giorni dall’inizio del Festival, in attesa dei dati streaming di Spotify completi per tutti gli artist in gara, e dopo quelli delle radio su classifica Earone, andiamo a scoprire quali sono i videoclip ufficiali (che trovate tutti in questo articolo) più visualizzati tra le canzoni dei 26 big e delle 8 Nuove proposte della kermesse.

Nella classifica che troverete nelle prossime pagine abbiamo sottolineato, per precisione dei dati, in grassetto i video usciti dopo la prima esibizione, martedì 3 marzo, e non in grassetto quelli usciti giovedì 4 marzo, in quanto ovviamente i videoclip delle canzoni potevano essere resi noti solo dopo la prima esibizione degli artisti.

Dalla classifica mancano al momento Fulminacci e Willie Peyote, unici due artisti a non aver ad oggi ancora pubblicato il video ufficiale. Abbiamo inoltre separato le Nuove proposte dai Campioni in quanto molti video sono usciti diversi mesi fa.

