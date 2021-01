Sanremo 2021 classifica Nuove proposte. Dopo aver scoperto qualche giorno fa in questo articolo quali sono gli artisti, tra quelli in gara nella categoria Big / Campioni, con il maggior numero di ascoltatori mensili su Spotify ( e la loro canzone più ascoltata) ora è il momento di fare la stessa cosa per le Nuove proposte.

Ovviamente in questo caso, trattandosi di giovani in gara, i numero sono decisamente molto più bassi. In alcuni casi proprio bassissimi e spesso la canzone più ascoltata è proprio quella in gara al Festival di Sanremo 2021 (che come negli scorsi anni sono state commercializzate con anticipo rispetto a quelle dei Big in modo che il pubblico possa conoscerle meglio).

In alcuni quasi, sopratutto Wrongonyou, già da molti indicato come il possibile vincitore di categoria (per merito della sua canzone Lezioni di volo), andiamo addirittura a sfiorare i 200.000 ascoltatori mensili grazie anche al lavoro fatto negli scorsi anni dall’artista.

Andiamo quindi a scoprire la classifica degli 8 artisti in gara tra le nuove proposte. Clicca su continua.