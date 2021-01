Sanremo 2021. Ospiti ieri sera di Fabio Fazio a Che tempo che fa per festeggiare il compleanno di Vincenzo Mollica, Amadeus e Fiorello hanno parlato un po’ di questo, ormai sempre più vicino, Festival di Sanremo 2021.

La prima domanda di Fazio è il tormentone delle ultime settimane…Ma si fa o no? Fiorello risponde di sì e aggiunge…

“Io credo che il 2021 sarà la fine della mia carriera. Sarà un disastro totale, perché a me Amadeus mi porterà alla rovina. Ed io che lo seguo. Questo è pazzo. Lo sapete che fa? mi chiama la mattina e mi dice – Oh c’ho avuto un’idea bellissima. Metteremo tutto il pubblico in una nave – ed io – ma dai. Poi mi richiama dopo tre giorni e mi dice – no la nave no, sai che facciamo? prendiamo e li mettiamo tutti dentro in una serra.

Sai che mi ha detto stamattina? Mi chiama e rideva e ha detto una cosa terribile. Mi dice – O lo sai Ciuri, pensa se succedesse questa cosa. Io prima di partire per Sanremo mi ammalo. E Sanremo lo fai tu da solo!“