Sanremo 2021: Amadeus inizia a comporre la scacchiera del suo terzo Festival

In Copertina

Motta compie gli anni: percorso e canzoni del cantautore portavoce di una generazione che sta zitta

“Nessuno ha mai sentito Motta, se non hai mai visto Motta dal vivo” si dice.

Alessandra Amoroso: ecco gli autori di "Tutto accade", il nuovo, attesissimo, album

Vecchie conoscenze, autori presenti fin dagli esordi e nuove firme nel nuovo album della cantante che ha venduto oltre 2.600.000 copie.

"Mammamia" di Måneskin è la più alta new entry della settimana su Spotify a livello mondiale

Il brano, nel solo giorno di uscita, ha superato abbondantemente 2 milioni di streaming sul solo Spotify.

Eurovision Torino 2022: ecco il comunicato stampa ufficiale della Rai

Arrivano finalmente le dichiarazioni ufficiali da parte di Rai ed EBU.

Classifica Spotify: Salmo prende possesso della Top 20 ma Blanco resiste benissimo

Nella Top Viral l'unico italiano sul podio e gIANMARIA con "Ascolta".

Classifiche di vendita FIMI album e vinili settimana 40: altro che "Flop"... Salmo è primo ovunque

Tra i nuovi ingressi nella Top 10 album anche il nuovo album di Lady Gaga e Tony Bennet.

Classifiche di vendita FIMI singoli settimana 40: dopo solo una settimana Salmo e Blanco fanno retrocedere Fedez dalla vetta alla #10

Salmo invade con cinque brani la Top 10, Blanco non cede. Ingresso tiepido per la nuova di Ariete.

Concerti, cinema, teatri, stadi e discoteche. Le capienze del DPCM in vigore dall'11 ottobre

Ecco le nuove capienze per concerti, discoteche, teatri, cinema, stadi e Palazzetti dello sport.

Le Pagelle ai nuovi singoli italiani in uscita Venerdì 8 Ottobre 2021. Da Måneskin ai The Kolors

Tante le donne presenti questa settimana, da Annalisa a Francesca Michielin Passando per Giulia Penna.

Måneskin: fuori "Mammamia" ecco testo, audio e traduzione del nuovo singolo

Dopo i tanti successi mondiali l'attesa per il nuovo singolo della band è alle stelle.

Area Sanremo 2021: quest'anno i vincitori, ascoltati da Amadeus, saranno 20!

Nell'articolo troverete anche la risposta alla domanda: quando va presentato il secondo brano?.

Release date 2021: l’elenco, mese per mese, di tutti i singoli italiani in uscita

Un articolo in costante aggiornamento per scoprire giorno per giorno, tutte le nuove uscite italiane del 2021.

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2021 (Articolo in continuo aggiornamento)

Grande attesa per il ritorno di Laura Pausini, dei Maneskin e il debutto di Tommaso Paradiso. Cosa ci aspetta nel 2021 discografico?.

SPECIALE AMICI 21

Le puntate, i protagonisti, gli inediti

SPECIALE X FACTOR 2021

Le puntate, i protagonisti, gli inediti

Intervista a blame e Yanomi: "Karma è per tutte le persone che, come me, hanno avuto grandi delusioni dagli altri"

"K a r m a Vol1" è il singolo di debutto di blame in collaborazione con Yanomi.

Intervista a Mèsa: le canzoni di Romantica raccontano una storia d'amore

Nella nostra intervista l'artista commenta le 8 canzoni che compongono il suo secondo disco d'inediti.

Intervista a Blind: "Popolari parla della mia storia"

Lo scorso 17 settembre è uscito su tutte le piattaforme di streaming e negli online store Popolari, il nuovo singolo di Blind prodotto da Santos.

Intervista a Karmin Shiff: "Fragili (SM)" feat. MAK nasce dal dolore, ma è un inno alla forza e al coraggio

Nella nostra intervista, l'artista si racconta rivelando come il brano sia la reazione al dolore per la diagnosi di sclerosi multipla.

Intervista a Lele Blade: "L'ambizione ti può portare ad essere soddisfatto, ma anche a perdere delle cose"

Esce oggi, 17 settembre, in tutte le piattaforme di streaming, negli online store e nei negozi fisici Ambizione, il nuovo disco del rapper campano Lele.

Intervista a Diorama "Scrivere è sempre stato per me uno strumento di autoanalisi e di consapevolezza"

Il giovane cantante e produttore si racconta tra album, nuovo singolo e progetti futuri.

Intervista ai FASK, Fast Animals and Slow Kids: "È già domani è un disco sul tempo e sul futuro"

Uscirà il prossimo 17 settembre in tutti i negozi fisici e online e nelle piattaforme di streaming È già domani, il nuovo disco dei Fast Animal.

Intervista a Erica Mou: "Nature è un suono nuovo ma è anche tutto ciò che sono stata nei precedenti dischi"

Il disco è uscito il 10 settembre per Maremadre con distribuzione ADA Music Italy.

L'editoriale del direttore

di Massimiliano Longo

Concerti in Italia: Green pass inutile? Per salvare la cultura si prenda una decisione subito... i Live club in Italia cadono come mosche!

Concerti in Italia. Mentre nel resto d'Europa (e del mondo) tutto riapre in Italia la situazione non accenna a sbloccarsi e, almeno fino al 30 settembre, il governo non prenderà decisioni in merito. A quanto pare nemmeno il Green pass è riuscito a convincere chi ci governa... almeno per quel che riguarda la musica visto...

Sanremo 2021: Amadeus inizia a comporre la scacchiera del suo terzo Festival

Sono tanti i nomi che iniziano a circolare... pop, indie, "vecchi glorie". Ecco il punto della situazione!.

Nuovo cambio di management per Irama... arriva Shablo!

L'artista dopo il successo riscosso a Sanremo 2021 è al lavoro sul suo quinto progetto discografico.

Nayt: Doom è il nuovo album, svelata la cover e la data di uscita

Su All Music Italia ve l'avevamo anticipato qualche giorno fa in questa occasione. Nayt avrebbe pubblicato a breve anche un album a corollario dell'uscita del.

Motta compie gli anni: percorso e canzoni del cantautore portavoce di una generazione che sta zitta

“Nessuno ha mai sentito Motta, se non hai mai visto Motta dal vivo” si dice.

Franco Battiato: The Complete Collection - Il cofanetto completo per celebrare il Maestro

Franco Battiato: The Complete Collection. L'8 ottobre arriva in edicola Franco Battiato: The Complete Collection, un cofanetto per celebrare il genio e l'estro di Franco Battiato. La.

Enrico Ruggeri è il direttore artistico della rassegna Impronte

La manifestazione prevede due settimane di performance musicali d'autore, presentazioni letterarie e colloqui d'arte.

Premio Tenco 2021: tra i premiati, Fiorella Mannoia, Mogol ed Enrico Ruggeri

La 44 edizione assegna ben 8 Premi Tenco, oltre alle Targhe Tenco e al Premio Yorum .

Alessandra Amoroso: ecco gli autori di "Tutto accade", il nuovo, attesissimo, album

Vecchie conoscenze, autori presenti fin dagli esordi e nuove firme nel nuovo album della cantante che ha venduto oltre 2.600.000 copie.

Giordana Angi sempre più "braccio destro musicale" di Maria De Filippi. Sua la supervisione del disco di Deddy

La cantautrice si occupa in maniera stabile anche dei casting del programma.

Eurovision 2022: il sindaco di Sanremo non vuole che la città rimanga esclusa dalla manifestazione

Forse non tutti sanno che l'idea del Contest nacque proprio ad un italiano che si ispirà al Festival di Sanremo.

Gianluca Grignani: il nuovo singolo è "I bei momenti" (e la copertina rimanda a "La Fabbrica di plastica")

Il nuovo singolo arriverà in radio e sulle piattaforme digitali il 15 ottobre.

"Mammamia" di Måneskin è la più alta new entry della settimana su Spotify a livello mondiale

Il brano, nel solo giorno di uscita, ha superato abbondantemente 2 milioni di streaming sul solo Spotify.

Eurovision Torino 2022: ecco il comunicato stampa ufficiale della Rai

Arrivano finalmente le dichiarazioni ufficiali da parte di Rai ed EBU.

Salmo: tutte le date del tour nei palazzetti 2022 (info e biglietti)

Salmo ha annunciato oggi il Flop Tour, la tournée organizzata e prodotta da Vivo Concerti e prevista per i mesi di marzo e aprile 2022,.

Ermal Meta pronto al ritorno live: annunciato il tour nei teatri 2022

Ermal Meta Tour teatri 2022. Finalmente il cantautore ha potuto annunciare le nuove date che lo vedranno tornare ad esibirsi davanti al pubblico dopo le.

News

dalla discografia

Rubriche

Pagelle Nuovi singoli

Le Pagelle ai nuovi singoli italiani in uscita Venerdì 8 Ottobre 2021. Da Måneskin ai The Kolors

Radio Date

Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana dell'8 ottobre

radio date

Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 24 settembre

Testo&Contesto

Testo & Contesto: Blanco "Blu celeste", una storia raccontata come se tutti noi ne fossimo stati testimoni.

L'ANALISI

Eurovision Song Contest 2021: la guida e i video delle 39 canzoni in gara. Parte 4 di 4

W la Mamma

Caro Povia, in merito al tuo post sul ddl zan, facciamo due riflessioni? io, te e mio figlio...

SOS Musica Spettacolo

Bando Scena Unita per i lavoratori dello spettacolo. Al via le domande, ecco termini e scadenze

La mosca Tzè Tzè

Buon compleanno al Maestro Franco Battiato, colonna sonora della mia infanzia

Wasi si presenta al pubblico con l'album “Artista Sconosciuto”

Uno stile più urban in "Per tutte le volte", nuovo singolo di Matteo Sica

Hostile: fuori il nuovo singolo "Natante" con un video di Roberto "Rup" Paolini

Banadisa: un sound fatto di cumbia elettronica e surrealismo polesano nell'album "Suerte"

Torna la dance pura con "Libertà" il nuovo singolo di Robie C.

Medy: Sezione è il nuovo singolo fest. 167 Gang. Ecco di cosa parla

Viola lancia il singolo "Se ti va" brano già diventato virale su TikTok con 12 milioni di views

Donno pubblica l'album d'esordio "Dei e Malanni". Ecco la guida all'ascolto

Lacray: "Evelyn" è il singolo d'esordio ispirato a un racconto di James Joyce

Classifica Spotify: Salmo prende possesso della Top 20 ma Blanco resiste benissimo

Classifiche di vendita FIMI singoli settimana 40: dopo solo una settimana Salmo e Blanco fanno retrocedere Fedez dalla vetta alla #10

Classifiche di vendita FIMI album e vinili settimana 40: altro che "Flop"... Salmo è primo ovunque

Classifica Radio Earone settimana 40: i Negramaro sul podio. Avanzano Tommaso Paradiso e Elodie

Certificazioni FIMI settimana 39: salgono le vendite degli album di Marracash e Madame. Blanco porta a casa tre nuove certificazioni

Classifica Spotify settimana 39: in attesa dell'invasione di Salmo è ancora Blanco a dominare la chart

Anna Tatangelo – Anna Zero ed è subito scoop: La Tatangelo si è rifatta tutta… in musica!

Sangiovanni: l’ennesima rivelazione trovata da Maria De Filippi

Coma_Cose – Nostralgia… perché anche la nostalgia nel loro mondo cambia aspetto.

Annalisa: "Nuda Dieci"... una riedizione che riscalda l'atmosfera?

Malika Ayane: “Malifesto” il racconto perfetto di come la vita

Maneskin – Il Teatro dell'Ira... da cui fuoriesce tutta l'ira ma non solo

Mannarino intervista sul nuovo album "V"

Seat Music Awards 2021 intervista a Diodato

Seat Music Awards 2021 intervista a Irama

Seat Music Awards 2021 intervista a Francesco Gabbani

Seat Music Awards 2021 intervista a Dj Matrix

Seat Music Awards 2021 intervista a Alessandra Amoroso

Seat Music Awards 2021 intervista a Aka 7even

Seat Music Awards 2021 intervista a Orietta Berti

Intervista Loredana Errore C'è vita in attesa del tour

Intervista a Silvia Salemi da I sogni nella tasche a Raffaella Carrà

Fabio Rovazzi La Mia felicità

Max Pezzali LIVE 2021 Data Lignano Sabbiadoro