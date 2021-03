Sanremo 2021 ascolti serata finale.

Il Festival di Sanremo 2021, obiettivamente il più difficile della storia, si chiude con un risultato d’ascolto buono. Una chiusura sicuramente migliore rispetto all’esordio, anche se non si può sottolineare quanto sia stato complicato realizzare uno spettacolo degno di questo nome.

La serata finale ha registrato nella prima parte il 49,9% di share con 13 milioni 203 mila spettatori. La seconda, invece, il 62,5% con 7 milioni 730 mila spettatori.

La media ponderata è stata del 53,5% con 10 milioni 715 mila spettatori.

Lo scorso anno la prima parte della finale registrò 13 milioni 638 mila telespettatori (56,80%) e la seconda 8 milioni 969 mila (68,80%). Media ponderata di 11 milioni 477 mila spettatori con uno share del 60,6%. (2019, 10 milioni 622 mila 56,5% – 2018, 12 milioni 125 mila 58,30% – 2017, 11 milioni 687 mila 56,0% – 2016, 11 milioni 122 mila 52,52%).

Il picco di ascolto è avvenuto alle 21.36 con 14 milioni 419 mila spettatori nel momento in cui Fiorello ha parlato di Dante. Picco di share, invece, alle 01.58 con il 68,8% durante l’esibizione degli Urban Theory. (Ndr il dato non rileva il presumibile picco ottenuto dopo le ore 2 durante la proclamazione dei vincitori)

Complessivamente le cinque giornate del Festival di Sanremo 2021 hanno generato un aumento di circa il 30% sul consumo on demand vs edizione 2020.

La serata finale ha visto un aumento del 40% di device collegati (vs serata finale 2020).

Le conferenze stampa del Festival di Sanremo – embeddate da RaiPlay tutti i giorni alle 12.00 – hanno generato circa 2 milioni di visualizzazioni.

L’edizione 2021 del Festival ha generato nelle cinque giornate quasi 30 milioni di interazioni social, registrando il record di sempre.

La giornata finale ha generato un +51% rispetto alla giornata finale del 2020.

Un’edizione dei record sui target giovanissimi. 68% su 15-24. Operazione di ringiovanimento del pubblico. Il lavoro è quello di tenerci in casa questo pubblico.

Entusiasmo da parte del Direttore della rete ammiraglia Rai.

“La serata di ieri sera dimostra che sono entrati nel nostro vocabolario musicale personaggi che fino a una settimana fa non conoscevamo. Sono spuntati dei talenti emergenti. Già dagli ascolti del venerdì abbiamo capito che le persone stavano iniziando a seguire la competizione di questi nuovi talenti.

Volevo ringraziare i 650 colleghi coinvolti nel progetto Sanremo, tra la Città dei Fiori e il remoto. Un gran lavoro affinchè fosse assicurata la macchina, ma anche il protocollo. Un evento che non ha mai messo in discussione e in pericolo la salute delle persone che ci hanno lavorato.”