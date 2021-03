Sanremo 2021 ascolti quarta serata.

La quarta serata del Festival di Sanremo 2021 è stata vista da una media di 8 milioni 014 mila telespettatori ed il 44.7% di share. Un risultato buono, ma lontano rispetto al 53.3% dello scorso anno, in una serata contrassegnata dalla lite sul palco tra Bugo e Morgan.

La prima parte è stata seguita da 11 milioni e 115 mila telespettatori con uno share pari al 43.25%, mentre la seconda di 4 milioni 980 mila telespettatori, (share del 48.18%).

Lo scorso anno la media ponderata fu di 9 milioni 504 mila telespettatori e uno share del 53.3%.

Il picco di ascolto è avvenuto durante l’esibizione di Annalisa, mentre quello di share con la messa in onda del video della performance di Irama.

Il Direttore di Rai 1 Stefano Coletta ha così commentato il risultato ottenuto dalla quarta serata del Festival di Sanremo 2021.

È in corso un cambio generazionale nella platea televisiva, che è quello che il servizio pubblico deve fare. Dobbiamo dare voce all’arte. Culturalmente è stato ottenuto un passo importante. Il servizio pubblico ha rimesso in moto un meccanismo che si era fermato.”

“Televisivamente ho assistito a una scaletta molto ritmica con una capacità straordinaria di Amadeus e Fiorello di affrontare questa sfida proibitiva. In un teatro vuoto non è facile, ma ce l’abbiamo fatta.

Risponde emozionato Amadeus.

“I dati mi riempiono di gioia. Siamo orgogliosi di questo Festival, di come è andato. Ascolti, fruizione, musica… è stato rispettato il nostro desiderio. Non speravamo in questi risultati, lo dico onestamente.”