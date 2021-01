Amadeus stamane, ospite in diretta di Rtl 102.5, è tornato a parlare del Festival di Sanremo confermando che, sull’idea della nave si sta lavorando concretamente, ma non solo. Con le idee ben chiare in testa a partire dal fatto che “Il Festival deve essere dal 2 al 6 marzo“.

Ad ospitare il direttore artistico della kermesse su Rtl 102.5 è stato il programma Non Stop News condotto da Giusy Legrenzi, Pierluigi Diaco ed Enrico Galletti. Ecco un riassunto di quanto affermato ai microfoni della radio più ascoltata in Italia…

Il cast giovane

“Per me la canzone è la cosa più importante, avendo anche cominciato con la radio, Sanremo è la canzone in gara… quando ho cominciato ad ascoltare le cose che mi arrivavano ho capito che erano cose fortissime e c’era molta roba giovane. Erano canzoni di giovani emergenti ma conosciuti al grande pubblico soprattutto quello dei ragazzi, per me Sanremo deve guardare avanti non indietro. Noi dobbiamo proporre delle cose che da qui a due, tre anni siano i Celentano, Bindi, Iannacci, è quello che auguro a questi ragazzi e il pubblico ascolterà delle bellissime canzoni, questo mi sento di dirlo. Non c’è una composizione logica del cast, io quando ascolto una canzone mi lascio guidare dall’emozione e quando mi sono arrivate le canzoni di gente consolidata come Orietta Berti, Arisa, Malika, Renga, Ermal Meta o Fedez con la Michielin, mi hanno emozionato e quindi sono entrate a far parte di questo grande cast di 26 canzoni”.

Le date del Festival

“Noi stiamo lavorando per il 2 marzo, il festival deve essere dal 2 al 6 marzo, dobbiamo essere in grado di fare un festival seguendo tutte le regole sanitarie. Nessuno deve essere messo a rischio, ma dobbiamo lavorare per fare un festival il più normale possibile. Sanremo non lo puoi fare senza pubblico”.

