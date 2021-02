Sanremo 2021: Amadeus ospite a RTL 102.5 a ruota libera sul Festival

Manca esattamente una settimana all’inizio del Festival di Sanremo 2021. Da oggi, poi, sono disponibili i testi dei brani in gara in un avvicinamento che crea sempre più curiosità.

Il Direttore Artistico Amadeus è stato ospite di RTL 102.5 e ha fatto il punto della situazione.

“Manca una settimana e ormai da dieci giorni sono a Sanremo. Mi sto riempiendo di vitamine! Dormo poco, ma bene! Mi sveglio presto e alla sera faccio tardi, ma va bene così.”

Queste le prime parole ad Angelo Baguini e Daniela Collu, che disannunciando Cocoricò di Samuel e Colapesce, in onda su RTL, colgono l’occasione per parlare dell’artista siciliano e dei testi dei brani in gara.

“I testi sono molto belli! Ci saranno delle belle sorprese e ve ne accorgerete sul palco soprattutto quando ascolterete le canzoni! Sono testi molto sentiti, anche perchè molti artisti in gara sono anche autori dei pezzi che presentano.”

Nonostante le difficoltà riscontrare anche a causa dell’emergenza sanitaria tutto sta procedendo secondo i piani.

“I cantanti hanno già provato con l’orchestra i pezzi in gara e le cover del giovedì. Poi si rifarà un altro giro in vista della gara. Mi piace essere presente alle prove all’Ariston e trovare insieme agli autori un’idea coreografica per ogni brano. Quest’anno c’è un palco bellissimo. Quando entri in teatro c’è una musica che riempie l’Ariston. Otterremo un bel risultato anche senza pubblico.”

SANREMO 2021 – LE PAROLE DI AMADEUS A RTL 102.5

Naomi Campbell non sarà a Sanremo 2021, a causa delle nuove disposizioni in materia di contenimento del virus messe in atto negli Stati Uniti. Così Amadeus su RTL 102.5.

“Naomi è veramente dispiaciuta, ma ci sono delle restrizioni che vietano a chi arriva dall’Europa di entrare negli Stati Uniti senza quarantena. Lei ha una serie di impegni lì e non avrebbe tempo di affrontare una quarantena.”

Ci saranno comunque presenze femminili che non la faranno rimpiangere.

“La prima sera ci sarà Matilda De Angelis, un’attrice molto apprezzata anche all’estero. Così come Vittoria Ceretti, la Top Model italiana più desiderata e fotografata al mondo. Ci piace partire da questa Generazione Z per poter dire che Sanremo si può e si deve fare. Sanremo diventa così il Festival della Generazione Z non solo dal punto di vista musicale.”

Quale sarà il ruolo delle co-conduttrici sul palco?

“Il loro ruolo sarà simile a quello dello scorso anno. Ognuna di loro racconterà una storia. Alcune si esibiranno, come per esempio Elodie che ha preparato qualcosa di straordinario. Ci sarà, poi, una sorpresa di Matilda De Angelis che non possiamo dimenticare che nasce come cantante. Barbara Palombelli, invece, vuole ballare con Fiorello…”

Idee chiare anche sugli ospiti musicali.

“Ornella Vanoni canterà durante la serata finale le sue più grandi canzoni, ma anche il nuovo singolo in duetto con Francesco Gabbani. Loredana Bertè ci racconterà la storia della sua musica e presenterà un brano inedito che è fortissimo.”

I tifosi del Milan, dopo un derby andato male male, non vedono di buon occhio la presenza di Zlatan Ibrahimovic sul palco.

“Non l’ho chiamato subito dopo il derby e questo deve apprezzarlo. Zlatan è simpatico e disponibile. Un grande professionista e siamo contenti di averlo a Sanremo. Mi ha detto di essere emozionato e questa è una bella cosa. Lui arriverà a Sanremo dopo la prossima giornata di campionato. Dopo la prima serata tornerà a Milano per giocare la partita contro l’Udinese e poi tornerà a Sanremo il giovedì per le ultime tre serate. Salterà, quindi, la seconda puntata.”

Un Festival che… Si può fare… così come dice Max Gazzè nella sua canzone Il Farmacista.

“Si può fare deve essere un mantra per il Festival. Noi l’ok dal CTS lo abbiamo avuto soltanto i primi di febbraio, quindi stiamo davvero facendo un gran lavoro. La musica non si ferma mai! Ci tengo a sottolinearlo. Sarà un Sanremo molto Made in Italy e ne siamo orgogliosi. Per me questa 71° edizione è un voltapagina, un modo per ricominciare. Io lo avverto così!”

Solita incertezza sul ruolo di Fiorello.

“A lui lasciamo campo libero. Come di consueto non mi ha detto quello che farà. Non devo sapere nulla e va bene così.”

Nessuna nuova dichiarazione sulla presenza di Roberto Benigni o Adriano Celentano.