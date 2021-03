Amadeus non sarà il conduttore e il Direttore Artistico del prossimo Festival. Durante la conferenza stampa di presentazione dell’ultima serata di Sanremo 2021 è arrivata la conferma dopo giorni di indiscrezioni.

“Il Festival di Sanremo rappresenta l’apice della carriera per chiunque. Io ringrazio la Rai che ha creduto in me fin dall’inizio. In primis il Direttore dello scorso anno Teresa De Santis e poi Stefano Coletta che mi hanno supportato in tutto.”

Queste le parole di Amadeus.

“Non c’è un contratto per Sanremo, ma ogni anno si è contattati dall’Azienda.

Io ho fatto il Festival per due anni di seguito e per me è motivo di grande gioia e orgoglio. I due Sanremo sono stati storici per tanti motivi. Lo scorso anno si è celebrato un momento di festa, mentre questo lo è per tanti motivi.

Il Festival di Sanremo 2021 è storico per la musica, per la presenza di tanti giovani in gara e per come abbiamo lavorato a causa della pandemia.

Per me Sanremo non è un programma televisivo, ma un evento. Per rispetto lo considero tale.

Non ci sarà l’Ama-ter e questo lo avevamo già deciso io e Fiorello. Non ci sarà il prossimo anno e avevo intenzione di annunciatlo domani.

Però se un giorno la Rai vorrà nuovamente affidarci il Festival accetteremmo, ma il terzo Sanremo di seguito non ci sarà.

Per come intendo io fare Sanremo non sarebbe giusto, visto che tutto parte da un’idea da sviluppare e non sempre di riesce ad averne di vincenti per tre anni di fila.

Il Festival mi ha regalato due anni che non dimenticherò mai, ma non vedo l’ora di tornare ai miei giochi, ai miei quiz, alla mia normalità.”