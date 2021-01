Nubi sempre più nere sul Festival di Sanremo 2021. Una delle certezze di questa 71° edizione è l’entusiasmo di Amadeus. Un atteggiamento che negli ultimi giorni in molti hanno criticato scambiandolo per una volontà di andare avanti nonostante tutto, senza considerare le difficoltà che sta affrontando il nostro paese.

Il Direttore Artistico della kermesse ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera nella quale ha ribadito il suo punto di vista, chiarendone alcuni aspetti.

Nei giorni scorsi si è sollevata la voce di molti scontenti per le decisioni della Rai e in Rete sono molte le petizioni aperte che richiedono a gran voce l’annullamento.

In particolare il Codacons che ha preso posizione tramite il Presidente l’Avvocato Carlo Rienzi.

“È evidente che, considerata la grave situazione di emergenza del Paese, non potrà svolgersi alcun Festival se non saranno garantite in modo adeguato la sicurezza e la salute pubblica. I cittadini italiani sono da mesi costretti a limiti e rinunce, e non è possibile consentire eccezioni in favore della Rai che rischiano di avere ripercussioni sul fronte dei contagi.

La gara potrà quindi svolgersi solo a condizione che la Rai applichi misure stringenti per tutelare la sicurezza non solo di un eventuale pubblico in sala e di migliaia di lavoratori coinvolti nell’evento, ma anche di tutti i cittadini residenti a Sanremo, la cui salute sarebbe messa in serio pericolo da assembramenti e folle lungo le strade.”