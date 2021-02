Sanremo 2021: Amadeus conferma la presenza di Loredana Bertè

Loredana Bertè sarà ospite musicale del Festival di Sanremo 2021. Lo ha annunciato il Direttore Artistico della kermesse Amadeus ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa in collegamento dalla platea del Teatro Ariston. Un desiderio già espresso nella conferenza stampa di presentazione che ora diventa realtà.

La conferma arriva dalla stessa artista, che ha pubblicato un post sui social svelando che sul palco, durante la prima serata, presenterà in anteprima il nuovo singolo Figlia Di…

“Ciao a tutti, come appena annunciato da Amadeus, sarò super ospite della prima serata del 71° Festival di Sanremo.

Oltre a festeggiare i miei 70 anni con un medley live con alcuni dei miei storici successi, presenterò dal palco dell’Ariston, in anteprima assoluta, ‘Figlia di…’, il mio nuovo singolo.”

LOREDANA BERTÈ A SANREMO 2021

Il rapporto di Loredana Bertè con il Festival di Sanremo è piuttosto altalenante. L’artista vi ha preso parte in gara ben 11 volte, non arrivando mai sul podio.

Partecipazioni che spesso hanno fatto discutere, come nel 1986 quando esordiente si esibì sul palco con un pancione. Una scelta che però quell’anno, in cui era considerata una delle favorite, non la aiutò, visto che in classifica si dovette accontentare del nono posto.

I suoi migliori piazzamenti sono i quarti posti ottenuti nel 2012 con Respirare al fianco di Gigi D’Alessio e nel 2019 con Cosa ti aspetti Da Me.

Loredana nel 1997 fu ultima con Luna e undici anni dopo fu squalificata con Musica e Parole, anche se le fu concesso di esibirsi durante la serata finale. In quell’edizione, però, vinse il Premio della Sala Stampa Radio e Tv e quello Città di Sanremo alla Carriera.

Nel 2019 le fu, invece, assegnato il Premio del Pubblico. La platea, infatti, le tributò addirittura una standing ovation.