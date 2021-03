Sanremo 2021 Alessandra Amoroso Una Notte in Italia.

Alessandra Amoroso, ospite ieri sera della quarta serata del Festival di Sanremo 2021, dopo aver cantato il singolo Pezzo di cuore con Emma Marrone ha omaggiato con Matilde Gioni i lavoratori dello spettacolo in questo difficilissimo momento per tutti i lavoratori dello spettacolo con una bellissima riproposizione del capolavoro di Ivano Fossati, Una notte in Italia.

Alessandra Amoroso una notte in Italia di Ivano Fossati testo

È una notte in Italia che vedi

Questo taglio di luna

Freddo come una lama qualunque

E grande come la nostra fortuna

La fortuna di vivere adesso

Questo tempo sbandato

Questa notte che corre

E il futuro che arriva

Chissà se ha fiato.

È una notte in Italia che vedi

Questo darsi da fare

Questa musica leggera

Così leggera che ci fa sognare

Questo vento che sa di lontano

E che ci prende la testa

Il vino bevuto e pagato da soli

Alla nostra festa.

È una notte in Italia anche questa

In un parcheggio in cima al mondo

Io che cerco di copiare l’amore

Ma mi confondo

E mi confondono più i suoi seni

Puntati dritti sul mio cuore

O saranno le mie mani

Che sanno così poco dell’amore.

Ma tutto questo è già più di tanto

Più delle terre sognate

Più dei biglietti senza ritorno

Dati sempre alle persone sbagliate

Più delle idee che vanno a morire

Senza farti un saluto

Di una canzone popolare

Che in una notte come questa

Ti lascia muto

È una notte in Italia se la vedi

Da così lontano

Da quella gente così diversa

In quelle notti

Che non girano mai piano

Io qui ho un pallone da toccare col piede

Nel vento che tocca il mare

è tutta musica leggera

Ma come vedi la dobbiamo cantare

è tutta musica leggera

Ma la dobbiamo imparare.

È una notte in Italia che vedi

Questo taglio di luna

Freddo come una lama qualunque

E grande come la nostra fortuna

Che è poi la fortuna di chi vive adesso

Questo tempo sbandato

Questa notte che corre

E il futuro che viene

A darci fiato